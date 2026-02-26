Acasă » Știri » Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am terorizat pe proprietar”

Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am terorizat pe proprietar"

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 08:17
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: L-am terorizat pe proprietar
Cristi și Izabela Vâlcan. SURSA FOTO: Social media

Cristi Vâlcan și soția sa, Izabela, au întâmpinat momente dificile și au fost nevoiți să se mute de trei ori într-o săptămână. Așa cum este și normal, în viața de cuplu se dorește ca totul să fie armonios și liniștitor, însă cei doi nu au avut parte de aceste lucruri. Motivele nu au fost reprezentate de certuri între cei doi, ci au apărut din cauza locurilor în care s-au mutat și care i-au condus la o stare de frustrare și neliniște. Ghinionul s-a ținut scai de cei doi îndrăgostiți și nu au avut de ales, decât să se mute nu o dată, nu de două, ci de trei ori! De trei ori au împachetat, de trei ori au despachetat și de trei ori au cărat bagaje. Chiar dacă „a treia oară e cu noroc”, așa cum ar spune românul, pentru ei a fost un noroc dezastruos.

Fratele și cumnata lui Radu Vâlcan au vrut să se mute într-un apartament unde să aibă parte de momente de liniște, departe de haosul creat de vecini. Fără țipete, fără zgomot de bormașini și fără sunetul de bubuieli în bloc. Cerințele nu au fost unele exagerate și aceștia au sperat că, într-un final, vor găsi un loc al lor.

Cauza principală a deciziei de a pleca din toate cele trei apartamente a fost, în fond, lipsa liniștii. Surprinzător, într-unul dintre apartamente s-a întâmplat fix opusul! Cristi și Izabela au avut parte, poate, de prea multă liniște… în exteriorul blocului în care abia se mutaseră.

Cristi Vâlcan a declarat că este un mare fan al momentelor și al locurilor în care este pace, iar agitația pentru el înseamnă teroare:

„Eu am probleme cu zgomotele. Nu suport gălăgia și țin foarte mult la odihnă. Mă măcina treaba asta (n.r. zgomotul). Am un prieten bun care mi-a zis cum ar fi să fie la fel și unde ne vom muta. Vecinii aveau baia lipită de peretele nostru. Nici măcar rigips nu cred că era, poate un șervețel, că se auzea inclusiv apa de la toaletă. Noi l-am terorizat pe proprietar cu întrebările legate de liniște”, a menționat Cristi Vâlcan.

Touși, se pare și că prea multă liniște… strică. După ce au fugit de zgomot, cei doi soți au nimerit un apartament în vecinătatea unui cimitir, lucru care nu a fost pe placul Izabelei Vâlcan. Ce s-a întâmplat apoi? Evident, din nou mutat!

„Noi am fost la o vizionare seara și ne-a plăcut foarte tare. A rămas cumva tot greul pe Cristi, pentru că eu plecasem la un congres, în Paris. El trebuia să mute toate bagajele. În momentul în care m-am întors din Paris, am avut prima noapte acolo. Abia așteptam. Dimineața, abia așteptam să trag draperia. I-am zis că e mai rău decât dincolo. Abia așteptam să trag draperia dimineața, colac peste pupăză, am văzut cimitirul în față. Am înnebunit”, a declarat și soția lui Cristi Vâlcan, Izabela.

