Cum arată casa în care locuiesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva. Vila din București are o curte impresionantă cu piscină

De: Alina Drăgan 26/02/2026 | 06:40
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. trăiesc într-o vilă impresionantă situată în sectorul 2 al Capitalei, ce valorează 1 milion de euro. Deși casa este deja cunoscută publicului drept locuința în care artistul a trăit alături de fosta sa soție, Andreea Marin, Lavinia a reușit să-i adauge o notă personală, transformând-o într-un cămin cald și primitor. Cum arată acum vila de lux a celor doi?

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează de mulți ani un cuplu, însă de-a lungul timpului cei doi au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor. Aceștia au reușit să își formeze o familie frumoasă împreună și locuiesc într-o vilă impunătoare din Capitală.

Vila de lux în care cuplul locuiește acum a fost construită în anul 2007, pe vremea când Ștefan Bănică Jr. era căsătorit cu Andreea Marin. Cu o valoare estimată la un milion de euro, locuința îmbină eleganța clasică cu dotările moderne, oferind tot confortul familiei artistului.

Deși inițial a fost locuința comună a lui Ștefan Bănică Jr. și a Andreea Marin, vila din cartierul Tei a devenit între timp spațiul în care artistul și-a construit o nouă poveste alături de Lavinia Pîrva. După divorț, Andreea Marin s-a mutat într-o casă din Pipera, unde a locuit alături de fiica ei.

Vila este una impresionantă, construită pe patru nivele – subsol, parter, etaj și mansardă – are o suprafață de 200 de metri pătrați, la care se adaugă o curte generoasă ce completează atmosfera luxoasă. Designul interior este o combinație între stilurile clasic și modern, iar fiecare detaliu reflectă personalitatea celebrului cuplu.

Cum arată casa în care locuiesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva /Foto: Instagram

Locuința este dotată cu o curte spațioasă, o piscină perfectă pentru zilele toride de vară și un interior care impresionează prin atenția la detalii. Livingul reprezintă punctul central al casei, iar pianul lui Ștefan Bănică adaugă un farmec aparte spațiului, devenind locul preferat pentru momentele de relaxare alături de familie și prieteni.

Cu o curte luxuriantă și o arhitectură care îmbină eleganța cu confortul, locuința este un refugiu de vis în mijlocul agitației urbane. Grădina cuplului este plină de verdeață și oferă senzația unei oaze de liniște.

