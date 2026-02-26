Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza

Chiar dacă este dimineață, creierul tot trebuie să fie pus în mișcare, iar CANCAN.RO v-a pregătit un exercițiu pentru a vă îmbunătăți spiritul de observație. Acum, cât timp sunteți în drum spre muncă și, indiferent că vă aflați în metrou sau în autobuz, l-ați putea face ca să vă conturați abilitatea de concentrare, fără prea mult efort. Telefonul este în mână, pentru că citiți această știre, deci singurul lucru care lipsește este… testul. Așa că, fără să o lungim mai mult decât este cazul, vă propunem să faceți un test de logică. Nu este complicat, iar imaginile nu sunt suprasolicitante, deci nu vă vor obosi ochii. Totuși, este nevoie doar de focus și de atenție. Să aveți spor!

Testul de logică de astăzi constă în găsirea celor trei diferențe din imagini și este un banal test de logică. Spun „banal” pentru că există și alte experimente de măsurare a atenției, iar acesta pare că ar fi unul dintre cele mai simple, dar care are o însemnătate mare în ceea ce privește procesul sinapsei. Dacă te intrigă să descoperi dacă poți sau nu să identifici diferențele, rămâi în coninuare și spune-ne dacă ai reușit. Cât a durat să identifici toate cele 3 diferențe?

Momentul de concentrare

Vă prezentăm două imagini relativ identice. În acest moment, dumneavoastră trebuie să vă folosiți puterile de focusare pentru a identifica toate cele 3 diferențe. Ideal ar fi să vă înarmați și cu răbdare, pentru că în lipsa acesteia lucrurile ar părea tare complicate.

Avem două imagini care par identice, dar nu sunt. În ambele imagini apare același livrator de pizza. Fericit, entuziasmat și pregătit să livreze comanda, am putea spune. Dar, așa cum aparențele înșeală, și imaginile vă pot păcăli.

Dacă ați privit poza de mai sus și nu ați reușit să găsiți toate cele trei diferențe, noi venim în ajutorul dvs. și vi le-am încercuit în imaginea de mai jos.

Jocurile tip puzzle „găsește diferențele” sunt unele dintre cele mai lejere jocuri de amuzament. Acest lucru denotă din prisma faptului că nu trebuie să depui prea mult efort, decât mental, și le poți face în orice parte a zilei, de oriunde. Chiar dacă imaginile te duc cu gândul că nu e chiar așa de greu, pe măsură ce avansezi, observi cum creierul tău se blochează și cum vei mai băga în seamă altceva până când nu găsești toate diferențele. Totuși, acesta este scopul jocului: de a face ca ochii și creierul tău să fie acolo, conectate la găsirea diferențelor.

