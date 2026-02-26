Acasă » Teste IQ » Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza

Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 07:49
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza
Găsește diferențele

Chiar dacă este dimineață, creierul tot trebuie să fie pus în mișcare, iar CANCAN.RO v-a pregătit un exercițiu pentru a vă îmbunătăți spiritul de observație. Acum, cât timp sunteți în drum spre muncă și, indiferent că vă aflați în metrou sau în autobuz, l-ați putea face ca să vă conturați abilitatea de concentrare, fără prea mult efort. Telefonul este în mână, pentru că citiți această știre, deci singurul lucru care lipsește este… testul. Așa că, fără să o lungim mai mult decât este cazul, vă propunem să faceți un test de logică. Nu este complicat, iar imaginile nu sunt suprasolicitante, deci nu vă vor obosi ochii. Totuși, este nevoie doar de focus și de atenție. Să aveți spor!

Testul de logică de astăzi constă în găsirea celor trei diferențe din imagini și este un banal test de logică. Spun „banal” pentru că există și alte experimente de măsurare a atenției, iar acesta pare că ar fi unul dintre cele mai simple, dar care are o însemnătate mare în ceea ce privește procesul sinapsei. Dacă te intrigă să descoperi dacă poți sau nu să identifici diferențele, rămâi în coninuare și spune-ne dacă ai reușit. Cât a durat să identifici toate cele 3 diferențe?

Momentul de concentrare

Vă prezentăm două imagini relativ identice. În acest moment, dumneavoastră trebuie să vă folosiți puterile de focusare pentru a identifica toate cele 3 diferențe. Ideal ar fi să vă înarmați și cu răbdare, pentru că în lipsa acesteia lucrurile ar părea tare complicate.

Avem două imagini care par identice, dar nu sunt. În ambele imagini apare același livrator de pizza. Fericit, entuziasmat și pregătit să livreze comanda, am putea spune. Dar, așa cum aparențele înșeală, și imaginile vă pot păcăli.

Dacă ați privit poza de mai sus și nu ați reușit să găsiți toate cele trei diferențe, noi venim în ajutorul dvs. și vi le-am încercuit în imaginea de mai jos.

Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe

Jocurile tip puzzle „găsește diferențele” sunt unele dintre cele mai lejere jocuri de amuzament. Acest lucru denotă din prisma faptului că nu trebuie să depui prea mult efort, decât mental, și le poți face în orice parte a zilei, de oriunde. Chiar dacă imaginile te duc cu gândul că nu e chiar așa de greu, pe măsură ce avansezi, observi cum creierul tău se blochează și cum vei mai băga în seamă altceva până când nu găsești toate diferențele. Totuși, acesta este scopul jocului: de a face ca ochii și creierul tău să fie acolo, conectate la găsirea diferențelor.

Vezi și:

Test IQ exclusiv pentru genii | Cât face 80÷1/8×8=? Răspunsul nu este 80

Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
Teste IQ
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează...
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am ...
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am terorizat pe proprietar”
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi ...
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor ...
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil
Vezi toate știrile
×