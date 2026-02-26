Acasă » Știri » Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat

De: David Ioan 26/02/2026 | 08:19
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat. Foto: Pixabay

Aseară a fost instituită din nou starea de alertă în zona de frontieră a României, după ce o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național în timpul unui nou val de atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Forțele aeriene au ridicat două avioane F 16 de la baza Fetești, acționând conform procedurilor de poliție aeriană.

Ministerul Apărării a anunțat că, miercuri, 25 februarie, Rusia a lansat atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării.

În timpul operațiunilor, radarele au detectat o dronă în apropierea spațiului aerian românesc, ceea ce a determinat activarea sistemelor de apărare antiaeriană și trimiterea aeronavelor în misiune de verificare.

În jurul orei 17.50, cele două F 16 au decolat pentru a monitoriza situația, iar locuitorii din mai multe localități din județele Brăila și Tulcea au primit mesaje RO ALERT care avertizau asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile au precizat că drona a intrat pentru scurt timp în zona Sfântu Gheorghe și a părăsit spațiul aerian național la nord de Sulina, evoluând ulterior doar deasupra apelor teritoriale.

Măsurile de alertă au fost ridicate în jurul orei 18.45, iar echipele trimise pe teren nu au descoperit resturi de drone sau alte obiecte în zonele verificate.

