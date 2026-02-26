Acasă » Știri » Merită? Câți bani au primit Oase și Maria Pitică, de fapt, pentru că au câștigat Power Couple 2026

De: David Ioan 26/02/2026 | 08:57
Merită? Câți bani au primit Oase și Maria Pitică, de fapt, pentru că au câștigat Power Couple 2026. Foto: captură Antena 1

Oase și Maria Pitică au devenit câștigătorii ediției Power Couple România 2026, după o finală extrem de solicitantă, difuzată pe 25 februarie 2026.

Cei doi au reușit să își depășească limitele fizice și psihice și să se impună în fața celorlalte echipe rămase în competiție, adjudecând trofeul și suma acumulată în seif.

Înaintea confruntării decisive, ultimele trei cupluri din concurs au trecut prin proba „Un cuplu cu greutate”, structurată în două etape: eliberarea din lanțuri prin răspunsuri corecte la întrebări despre relația lor și stivuirea unor lăzi pe un cântar până la atingerea exactă a greutății de 150 de kilograme.

Din cele șase echipe inițiale, doar Simona și Marius Urzică, Oase și Maria Pitică și Sandra Izbașa împreună cu Răzvan Bănică au reușit să ajungă în finală.

Ultima probă a fost deschisă de prezentatorul Dani Oțil, care le-a transmis concurenților un mesaj emoționant.

„Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Dragii mei, veți căra, ca în viață, niște bagaje: amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Greutățile sunt simbolizate de lingouri de aur, iar câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus”, a spus acesta.

Cuplurile au fost ridicate pe o platformă unde au fost supuse unei simulări a anotimpurilor, cu rafale de vânt, ploaie și temperaturi scăzute. Condițiile dificile au pus la încercare rezistența tuturor, iar primii care au cedat au fost Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, după ce Răzvan a decis să renunțe pentru a nu-și vedea soția suferind.

Ultima parte a finalei s-a transformat într-o confruntare directă între Oase și Maria Pitică și Simona și Marius Urzică. Ambele echipe au demonstrat determinare și forță, luptând până la epuizare. Greutățile simbolice adăugate treptat au amplificat tensiunea și au testat limitele fiecărui concurent.

După un efort considerabil, Oase și Maria Pitică au reușit să reziste cel mai mult și au fost declarați câștigători ai Power Couple România 2026. Aceştia au plecat acasă cu suma de 50.289 de euro acumulată în seif, la care se adaugă banii primiți pentru participare: 3.000 de euro pentru fiecare dintre cele opt etape jucate, adică încă 24.000 de euro. În total, cuplul a câștigat 74.289 de euro.

