Bărbat de 75 de ani, găsit mort într-o saună din Timișoara. De ce nu a putut fi salvat la timp

Un bărbat de 75 de ani din Timișoara a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla singur într-o saună la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu.

Potrivit primelor informații, temperatura ridicată și aburii fierbinți l-ar fi făcut să își piardă cunoștința, fără să mai poată ieși pentru a cere ajutor.

Bărbat de 75 de ani, găsit mort într-o saună din Timișoara

Potrivit G4Media, bărbatul a fost găsit după câteva minute bune în stare de inconștiență și cu arsuri pe corp.

Angajații bazei sportive au alertat imediat serviciile de urgență, iar echipajul medical sosit la fața locului a început manevrele de resuscitare. Intervenția a durat zeci de minute, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul.

De ce nu a putut fi salvat la timp

Polițiștii Secției 2 Timișoara au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

„Polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău în saună, la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde se afla și un echipaj medical, fiind declarat, din nefericire, decesul unui bărbat în vârstă de 75 de ani. În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.“, transmite IPJ Timiş.

Ancheta continuă pentru a clarifica modul în care s-a produs incidentul și dacă au existat factori care ar fi putut contribui la deznodământul tragic.

