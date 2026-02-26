Acasă » Știri » România, zguduită de două cutremure joi dimineață! Ce magnitudine au avut seismele

România, zguduită de două cutremure joi dimineață! Ce magnitudine au avut seismele

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 11:12
România, zguduită de două cutremure joi dimineață! Ce magnitudine au avut seismele
Cutremur de magnitudine mare în Japonia / Sursa foto: Shutterstock

România a fost lovită de două cutremure joi dimineața. Cele două seisme au fost slabe. Unul dintre ele a avut loc puțin după miezul nopții. A fost resimțit în mai multe orașe. 

Astăzi, joi, 26 februarie, au avut loc două cutremure. Unul dintre ele a avut loc acum câteva ore și a zguduit zona seismică Vrancea. Acesta a fost al doilea cutremur care s-a petrecut. Primul s-a produs azi noapte, puțin după miezul nopții.

Cele două cutremure înregistrate au avut o magnitudine slabă, astfel că nu au provocat daune. În schimb, s-au resimțit în mai multe orașe din țară.

Două cutremure în decurs de 12 ore

Cutremur mediu în România, în urmă cu câteva minute. Magnitudinea înregistrată pe 24 decembrie 2023, în zona seismică Vrancea
Cutremur în România

În ultimele 12 ore s-au produs două cutremure. Cele două au lovit zona seismică din Vrancea. Primul seism înregistrat a fost la ora 00:31, în noaptea de miercuri spre joi. Acesta a avut magnitudinea de 2,7 și s-a produs în Vrancea, în județul Buzău, cu o adâncime de 124,6 km. Cutremurul s-a simțit în orașele Buzău (49 km nord-vest) , Sfântul Gheorghe (64 km sud-est), Brașov (65 km), Focșani (65 km vest), Ploiești (66 km nord-est) și Târgoviște (96 km nord-est).

Cel de-al doilea cutremur, cel de azi dimineață a avut loc în jurul orei 05:37. A avut o magnitudine ceva mai mare, de 3.3 pe scara Richter. De asemenea, a avut o adâncime de 119,9 km. Acesta s-a resimțit în apropiere de Focșani (31 km vest), Buzău (61 km nord), Sfântul Gheorghe (80 km est), Bârlad (90 km sud-vest) și Brașov (92 km est).

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc în Gorj

Acum doi ani a avut loc un cutremur mai mare. Acesta s-a produs în Gorj și a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter. A fost unul dintre cele mai mari din ultimul timp, conform Constantin Ionescu, director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

„Este unul dintre acele cutremure mari. Poate provoca daune sau pagube, dar nu numai dacă este sub o clădire. Mișcarea pământului este de jos în sus sau pe direcțiile cutremurului nu este îngrijorătoare. Valoarea este mică, intensitatea este mică, la turci a fost intensitate de 9, aici intensitatea este de 6 nu este foarte mare”, a declarat Constantin Ionescu, după ce s-a produs cutremurul din Gorj.

