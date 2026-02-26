România, zguduită de două cutremure joi dimineață! Ce magnitudine au avut seismele

România a fost lovită de două cutremure joi dimineața. Cele două seisme au fost slabe. Unul dintre ele a avut loc puțin după miezul nopții. A fost resimțit în mai multe orașe.

Astăzi, joi, 26 februarie, au avut loc două cutremure. Unul dintre ele a avut loc acum câteva ore și a zguduit zona seismică Vrancea. Acesta a fost al doilea cutremur care s-a petrecut. Primul s-a produs azi noapte, puțin după miezul nopții.

Cele două cutremure înregistrate au avut o magnitudine slabă, astfel că nu au provocat daune. În schimb, s-au resimțit în mai multe orașe din țară.

Două cutremure în decurs de 12 ore

În ultimele 12 ore s-au produs două cutremure. Cele două au lovit zona seismică din Vrancea. Primul seism înregistrat a fost la ora 00:31, în noaptea de miercuri spre joi. Acesta a avut magnitudinea de 2,7 și s-a produs în Vrancea, în județul Buzău, cu o adâncime de 124,6 km. Cutremurul s-a simțit în orașele Buzău (49 km nord-vest) , Sfântul Gheorghe (64 km sud-est), Brașov (65 km), Focșani (65 km vest), Ploiești (66 km nord-est) și Târgoviște (96 km nord-est).

Cel de-al doilea cutremur, cel de azi dimineață a avut loc în jurul orei 05:37. A avut o magnitudine ceva mai mare, de 3.3 pe scara Richter. De asemenea, a avut o adâncime de 119,9 km. Acesta s-a resimțit în apropiere de Focșani (31 km vest), Buzău (61 km nord), Sfântul Gheorghe (80 km est), Bârlad (90 km sud-vest) și Brașov (92 km est).

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc în Gorj

Acum doi ani a avut loc un cutremur mai mare. Acesta s-a produs în Gorj și a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter. A fost unul dintre cele mai mari din ultimul timp, conform Constantin Ionescu, director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

„Este unul dintre acele cutremure mari. Poate provoca daune sau pagube, dar nu numai dacă este sub o clădire. Mișcarea pământului este de jos în sus sau pe direcțiile cutremurului nu este îngrijorătoare. Valoarea este mică, intensitatea este mică, la turci a fost intensitate de 9, aici intensitatea este de 6 nu este foarte mare”, a declarat Constantin Ionescu, după ce s-a produs cutremurul din Gorj.

