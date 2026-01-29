Acasă » Știri » România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit

România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit

De: Simona Tudorache 29/01/2026 | 09:59
România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit
România, lovită de două cutremure

Românii au avut parte de o noapte și o dimineață intensă, cel puțin în plan seismic. Două cutremure de mică intensitate au avut loc în țara noastră, astăzi, 29 ianuarie, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismele au avut la câteva ore distanță și s-au resimțit în zone diferite ale țării. Nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Primul s-a produs noaptea, mai precis la ora 03:32, în zona Vrancea – Buzău. A avut o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter și s-a înregistrat la o adâncime de 121,1 kilometri.
Cutremurul s-a produs la aproximativ 47 de kilometri nord-vest de Buzău, 64 de kilometri nord-est de Ploiești, 65 de kilometri sud-vest de Focșani, 66 de kilometri est de Brașov și 67 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe. Epicentrul a fost situat la circa 95 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Unde s-a produs al doilea cutremur

Astăzi, la ora 07:30, după patru ore de la primul seism, s-a produs cel de al doilea cutremur, de această dată în regiunea Muntenia – Brăila. Seismul nu a fost intens, de 2,3 grade pe scara Richter, iar asta pentru că s-a produs mai mult la suprafață. S-a resimțit în apropierea orașelor Galați și Brăila, la aproximativ 27 de kilometri vest de Galați și 27 de kilometri nord-vest de Brăila. Au fost zguduți și românii din zone aflate la 51 de kilometri sud-est de Focșani, 74 de kilometri nord-est de Buzău, 90 de kilometri sud de Bârlad și 90 de kilometri vest de Tulcea. Alte localități aflate în proximitate sunt Izmail, în Ucraina, la circa 89 de kilometri vest, și Slobozia, la aproximativ 98 de kilometri nord.

România se află într-o zonă geologică activă, iar instituțiile specializate monitorizează permanent mișcările seismice.  În Zona Vrancea, în special, se întâmplă frecvent cutremure de intensitate variabilă, de la scăzută la moderată. Acolo, se acumulează tensiuni în scoarța pământului și se eliberează periodic. Cutremurele slabe, cum sunt cele din această dimineață, sunt considerate fenomene obișnuite în cadrul activității tectonice regulate și nu prezintă un risc direct pentru siguranța populației.

