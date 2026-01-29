Acasă » Știri » Cum a reacționat mama lui Cătălin Măruța după ce a aflat că fiul ei a fost concediat de Pro TV: „Copilul meu nu o să mai lucreze!”

Cum a reacționat mama lui Cătălin Măruța după ce a aflat că fiul ei a fost concediat de Pro TV: „Copilul meu nu o să mai lucreze!”

De: David Ioan 29/01/2026 | 10:45
Cum a reacționat mama lui Cătălin Măruța după ce a aflat că fiul ei a fost concediat de Pro TV. Foto: Instagram @ Catalin Maruta

În cadrul unei ediții speciale din podcastul lui Cătălin Măruță, prezentată chiar de fiica lui, Eva Măruță, cei doi au vorbit deschis despre momentul în care familia a aflat că prezentatorul nu va mai avea emisiune la Pro TV.

Discuția a scos la iveală emoții puternice, mai ales din partea mamei lui Cătălin Măruță, care a trăit vestea ca pe un adevărat șoc.

Cum a reacționat mama lui Cătălin Măruța după ce a aflat că fiul ei a fost concediat de Pro TV

Eva Măruţă, mezina familiei, a mărturisit că reacțiile apropiaţiilor au fost intense, iar mama prezentatorului a fost cea mai afectată.

Cătălin Măruţă, alături de familia şi bunica sa. foto: Instagram @ Catalin Maruta

În urma acestor dezvăluiri, a urmat o discuţie despre înţelegere, grijă şi noi începuturi.

„Cătălin Măruță: Când ai auzit că nu o să mai fie emisiunea, cum ai reacționat?

Eva Măruță: Păi, credeam că ai fost deranjat, credeam că nu-ți convine, credeam că nu-ți vine să crezi, credeam că… asta. Și mi-a părut rău, într-un fel, pentru că credeam că o să fii supărat, dezamăgit. Și dacă tu ești așa, și noi trei vom fi. Mama, eu și David. Dar când ai ajuns acasă, n-aveai nicio problemă, erai ok, înțelegeai, și am început să mă simt mai bine. Toți au început.

Cătălin Măruță: Dar până să vin acasă?

Eva Măruță: M-am simțit prost, și cel mai mult, doamna Rusalina, bunica mea, s-a simțit foarte prost. Pentru că ea… ea credea că ești deranjat, că… ca toți.

Cătălin Măruță: Și… eu stau așa să mă gândesc cum a arătat, după ce s-a întâmplat povestea asta, și după toată povestea asta, cine v-a spus? Mami?

Eva Măruță: Nu. Tu ai sunat-o pe mami să-i spui. Și eu eram lângă ea. Și Mica era lângă ea, bunica mea. Și ea era pe speaker. Și am auzit. Și când am auzit, mi-a picat un pic fața. La toată lumea le-a picat fața. Eu nu știu cum m-am simțit atunci, dar m-am simțit… un pic… supărată. Pentru că credeam că și tu ești.

Cătălin Măruță: Ce-ați vorbit în casă, cât eu n-am fost acolo? Tu cu mami, cu David, cu Mica?

Eva Măruță: Oare… va fi supărat? Mica era foarte dezamăgită. Foarte, foarte, foarte dezamăgită.

Cătălin Măruță: Mama? Ei îi e foarte greu să înțeleagă, are șaptezeci și… face șaptezeci și trei de ani, mama. Ei îi e greu să înțeleagă, îți dai seama.

Eva Măruță: Și mai ales când mă uitam la ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea ca mamă. Pentru că îți dai seama, când copilul tău ajunge undeva sus, la Pro TV, foarte mare, și… când auzi că e deja o celebritate și că… așa, îți dai seama, și când auzi că nu o să mai lucrezi acolo, îți cade fața, spui: «Vai, copilul meu nu o să mai lucreze, copilul meu nu mai…» E așa, și… și-a făcut tot felul de gânduri.

Cătălin Măruță: Vezi? Acum poate, câteodată, ne înțelegem și pe noi, părinții, când ne facem gânduri în ceea ce vă privește pe voi. Pentru că mama mea, care are șaptezeci și doi de ani și face șaptezeci și trei de ani, e un părinte care nu știe, de exemplu, că dacă un lucru se oprește, poate viața continuă. Știi de ce? Pentru că părinții noștri au fost învățați să lucreze în același loc toată viața lor.

Părinții noștri au fost învățați atunci, în perioada aia, că dacă au un loc de muncă, trebuie să țină de el, să nu-l schimbe, pentru că e foarte greu să facă altceva. Pe când în ziua de astăzi, lucrurile s-au schimbat. Există posibilitatea să faci multe, multe, multe alte lucruri în diverse domenii. Dar grija părintelui o înțeleg foarte bine.”

CITEŞTE ŞI: ”Ai fost pămpălău”. Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Știri
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
ANM anunță un nou val de ninsori de vineri. Temperaturile vor fi negative
Știri
ANM anunță un nou val de ninsori de vineri. Temperaturile vor fi negative
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
ANM anunță un nou val de ninsori de vineri. Temperaturile vor fi negative
ANM anunță un nou val de ninsori de vineri. Temperaturile vor fi negative
România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit
România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Mihai Trăistariu a ”pulverizat-o” pe Andreea Bălan, jurat la Eurovision 2026: ”N-ar trece nici ...
Mihai Trăistariu a ”pulverizat-o” pe Andreea Bălan, jurat la Eurovision 2026: ”N-ar trece nici de preselecție”
Vezi toate știrile
×