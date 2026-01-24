Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ”Este ceva peste care nu pot să trec!”

Andra a izbucnit în lacrimi în timpul emisiunii lui Cătălin Măruță! Vedeta și-a luat adio de la întreaga echipă „La Măruță” și a transmis un mesaj emoționant. Toate detaliile în articol.

Emisiunea lui Cătălin Măruță va lua sfârșit pe data de 6 februarie, după 18 ani de difuzare. În ediția de ieri, 23 ianuarie, Andra a fost invitată și a avut un moment special legat de acest final. Artista este profund afectată de această ruptură care s-a produs în cariera soțului ei, iar aceste emoții au copleșit-o în direct.

Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță

În timp ce își lua adio și le mulțumea tuturor colegilor din echipă, Andra nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns. Vedeta a povestit despre toate clipele frumoase petrecute alături de colegii de la Pro TV, precum căsătoria lor, nașterea celor doi copii și petrecerile de botez care au avut loc alături de echipă.

„Vreau să zic că am venit cu multă energie și vreau să vă transmit toată energia mea bună. Dar este ceva peste care nu pot să trec! Am zis, dar nu știu de ce mă apucă așa… Vreau să transmit echipei «La Măruță» toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani. A fost extraordinar de frumos pentru noi ca familie să trăim toate momentele familiei noastre… Căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez… Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim!”, a spus Andra.

Andra a mărturisit că echipa „La Măruță” a devenit a doua ei familie, iar acest capitol frumos va lua sfârșit, dar respectul pentru ei niciodată. Artista a recunoscut și că această perioadă este una grea, dar preferă să vadă partea pozitivă a lucrurilor: a dobândit o a doua familie de-a lungul anilor.

„E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat, mai ales genul ăsta de emisiuni. Nu e nimic atât de grav. Te-am împărțit atâția ani cu această echipă. Pentru mine a devenit o a doua familie a ta, pe care am început să o îndrăgesc prin tine. Sunteți foarte talentați, de la mine, aveți Golden Buzz pe viață! Ca să rămân în spiritul emisiunii «Românii au talent». Încă o dată spun: viața merge mai departe! Atâta tot că se termină un capitol care a fost foarte frumos. M-au copleșit toate emoțiile”, a mai spus Andra.

