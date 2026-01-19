Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Va începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol

Cătălin Măruță se pregătește să înceapă un nou capitol important în cariera sa profesională. După aproape 20 de ani de ”La Măruță”, moderatorul la Pro TV a fost invitat să își caute un alt loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol și a dezvăluit locul unde – de la 1 martie 2026 – va începe noul job.

După 18 ani de Pro TV, Cătălin Măruță și emisiunea sa, ”La Măruță”, urmează să fie scoși din grila de programe a postului din Pache Protopopescu. Chiar la începutul anului 2026, moderatorul și echipa sa au fost invitați să își caute un alt loc de muncă, decizie care a venit cu schimbări majore de direcție pentru fiecare în parte. Ultima ediție a emisiunii va putea fi urmărită pe data 6 februarie 2026.

Unde se va angaja Cătălin Măruță după ce pleacă de la Pro TV

La scurt timp de la primele zvonuri apărute în spațiul public, Măruță a confirmat personal plecare de la Pro, declarând că decizia de a renunța la show i-a aparținut.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la TV se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja. Bine, am zis și in 2015, într-un interviu pentru Revista OK că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta. Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune”, a scris prezentatorul pe internet.

Pentru că nu îi stă în fire să zăbovească prea mult timp, dar și pentru că ar fi primit mai multe oferte de colaborare din partea concurenței, nici bine nu a anunțat că plecă de la Pro TV că Măruță și-a găsit deja locul într-o altă echipă media.

În dimineața zilei de luni, 19 ianuarie, în timpul matinalului de la Radio Zu, Mihai Morar a scăpat porumbelul și le-a dezvăluit ascultătorilor că Măruță urmează să se alăture echipei de la Radio ZU, începând cu 1 martie 2026.

„E adevărat că de la 1 Martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a întrebat un ascultător. „Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar. „Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător. „Poate să vină și Pescobar și oricine”, a completat Mihai Morar.

Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post

Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă