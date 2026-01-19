Acasă » Știri » Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Va începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol

Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Va începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 11:06
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Va începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol

Cătălin Măruță se pregătește să înceapă un nou capitol important în cariera sa profesională. După aproape 20 de ani de ”La Măruță”, moderatorul la Pro TV a fost invitat să își caute un alt loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol și a dezvăluit locul unde – de la 1 martie 2026 – va începe noul job. 

După 18 ani de Pro TV, Cătălin Măruță și emisiunea sa, ”La Măruță”, urmează să fie scoși din grila de programe a postului din Pache Protopopescu. Chiar la începutul anului 2026, moderatorul și echipa sa au fost invitați să își caute un alt loc de muncă, decizie care a venit cu schimbări majore de direcție pentru fiecare în parte. Ultima ediție a emisiunii va putea fi urmărită pe data 6 februarie 2026.

Unde se va angaja Cătălin Măruță după ce pleacă de la Pro TV

La scurt timp de la primele zvonuri apărute în spațiul public, Măruță a confirmat personal plecare de la Pro, declarând că decizia de a renunța la show i-a aparținut.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la TV se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja.

Bine, am zis și in 2015, într-un interviu pentru Revista OK că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta. Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune”, a scris prezentatorul pe internet.

Pentru că nu îi stă în fire să zăbovească prea mult timp, dar și pentru că ar fi primit mai multe oferte de colaborare din partea concurenței, nici bine nu a anunțat că plecă de la Pro TV că Măruță și-a găsit deja locul într-o altă echipă media.

Cătălin Măruță e out de la Pro TV/ sursă foto: social media

În dimineața zilei de luni, 19 ianuarie, în timpul matinalului de la Radio Zu, Mihai Morar a scăpat porumbelul și le-a dezvăluit ascultătorilor că Măruță urmează să se alăture echipei de la Radio ZU, începând cu 1 martie 2026.

„E adevărat că de la 1 Martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a întrebat un ascultător.

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar.

„Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător.

„Poate să vină și Pescobar și oricine”, a completat Mihai Morar.

 

Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post

Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Românii din străinătate, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de război. Ce prevede legea
Știri
Românii din străinătate, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de război. Ce prevede legea
Ce se întâmplă în culisele emisiunii La Măruță de la PRO TV acum. Cătălin Măruță apare râzând, angajații sunt disperați
Știri
Ce se întâmplă în culisele emisiunii La Măruță de la PRO TV acum. Cătălin Măruță apare râzând, angajații…
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și...
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă...
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”
Digi24
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
go4it.ro
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii din străinătate, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de război. Ce prevede ...
Românii din străinătate, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de război. Ce prevede legea
Ce se întâmplă în culisele emisiunii La Măruță de la PRO TV acum. Cătălin Măruță apare râzând, ...
Ce se întâmplă în culisele emisiunii La Măruță de la PRO TV acum. Cătălin Măruță apare râzând, angajații sunt disperați
„Blat” la Survivor 2026. Dovada că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare ...
„Blat” la Survivor 2026. Dovada că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare de azi-noapte
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026
Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie
Vezi toate știrile
×