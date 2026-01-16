Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post

Un adevărat seism mediatic a zguduit Pro TV-ul, iar ecourile lui încă se aud. După ce Cătălin Măruță și echipa sa de aproximativ 40 de oameni au fost concediați fără niciun avertisment, CANCAN.RO a aflat detalii despre ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în spatele ușilor închise. Iar aici nu e vorba despre restructuri sau recalculări de buget, ci despre acțiunile lui Cătălin Măruță, care nu au fost deloc pe placul șefilor de la Pro TV. Toate detaliile vor curge în rândurile de mai jos.

S-au speculat tot felul de motive pentru care emisiunea La Măruță a fost scoasă din grila Pro TV. Inițial, explicația vehiculată ar fi fost legată de costurile mari de producție. O justificare comodă și aparent logică. Alții vorbeau despre valul de comentarii negative la adresa lui Cătălin Măruță.

Doar că, între timp, au apărut informații complet diferite, care schimbă perspectiva și firul poveștii care pare să se încâlcească pe zi ce trece. Un lucru e cert, echipa lui Măruță a fost lovită ca de un fulger. Nimeni nu ar fi anticipat ce urma să se întâmple.

Motivul real pentru care s-a desființat emisiunea lui Cătălin Măruță

De fapt, motivul real nu ar fi fost spus niciodată public. Surse din interiorul Pro TV ne prezintă, însă o altă variantă. Cătălin Măruță ar fi fost concediat din cauza unei colaborări „în umbră”, despre care conducerea postului nu ar fi avut cunoștință. Un parteneriat discret, derulat pe persoană fizică, care ar fi intrat în contradicție directă cu politicile financiare ale trustului.

Mai mult decât atât, șefii Pro TV ar fi fost profund deranjați nu neapărat de existența colaborării în sine, ci de faptul că aceasta nu ar fi fost „instituționalizată”. Cu alte cuvinte, Măruță nu ar fi trecut parteneriatul prin filtrul oficial al companiei, lucru considerat inacceptabil la acest nivel. Iar toate acestea au avut un deznodământ fatal pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, care a venit la pachet cu valul de concedieri în masă. Cu toate acestea, Măruță spunea, în interviul acordat pentru CANCAN.RO că nu există nimic spectaculos în spatele deciziei luate de șefii de la Pro TV.

Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. E un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional.Nu e ceva care dispare peste noapte, ne-a spus prezentatorul.

