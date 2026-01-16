Acasă » Exclusiv » Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post

Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post

De: Andrei Iovan 16/01/2026 | 23:20
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un adevărat seism mediatic a zguduit Pro TV-ul, iar ecourile lui încă se aud. După ce Cătălin Măruță și echipa sa de aproximativ 40 de oameni au fost concediați fără niciun avertisment, CANCAN.RO a aflat detalii despre ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în spatele ușilor închise. Iar aici nu e vorba despre restructuri sau recalculări de buget, ci despre acțiunile lui Cătălin Măruță, care nu au fost deloc pe placul șefilor de la Pro TV. Toate detaliile vor curge în rândurile de mai jos. 

S-au speculat tot felul de motive pentru care emisiunea La Măruță a fost scoasă din grila Pro TV. Inițial, explicația vehiculată ar fi fost legată de costurile mari de producție. O justificare comodă și aparent logică. Alții vorbeau despre valul de comentarii negative la adresa lui Cătălin Măruță.

Motivul real pentru care emisiunea lui Cătălin Măruța a fost desființată. sursă – social media

Doar că, între timp, au apărut informații complet diferite, care schimbă perspectiva și firul poveștii care pare să se încâlcească pe zi ce trece. Un lucru e cert, echipa lui Măruță a fost lovită ca de un fulger. Nimeni nu ar fi anticipat ce urma să se întâmple.

Motivul real pentru care s-a desființat emisiunea lui Cătălin Măruță

De fapt, motivul real nu ar fi fost spus niciodată public. Surse din interiorul Pro TV ne prezintă, însă o altă variantă. Cătălin Măruță ar fi fost concediat din cauza unei colaborări „în umbră”, despre care conducerea postului nu ar fi avut cunoștință. Un parteneriat discret, derulat pe persoană fizică, care ar fi intrat în contradicție directă cu politicile financiare ale trustului.

Mai mult decât atât, șefii Pro TV ar fi fost profund deranjați nu neapărat de existența colaborării în sine, ci de faptul că aceasta nu ar fi fost „instituționalizată”. Cu alte cuvinte, Măruță nu ar fi trecut parteneriatul prin filtrul oficial al companiei, lucru considerat inacceptabil la acest nivel. Iar toate acestea au avut un deznodământ fatal pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, care a venit la pachet cu valul de concedieri în masă. Cu toate acestea, Măruță spunea, în interviul acordat pentru CANCAN.RO că nu există nimic spectaculos în spatele deciziei luate de șefii de la Pro TV.

Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. E un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional.Nu e ceva care dispare peste noapte, ne-a spus prezentatorul.

CITEȘTE ȘI – Cătălin Măruță dă vestea momentului: „Rămân implicat în Pro TV”

NU RATA – Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță. Descoperirea care i-a alarmat pe “greii” din Pro TV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ruxi Opulenta, apariție greu de privit după un tratament cosmetic! Ce nu fac femeile ca să arate bine
Exclusiv
Ruxi Opulenta, apariție greu de privit după un tratament cosmetic! Ce nu fac femeile ca să arate bine
Cine este milionarul jefuit de ceasul de 175.000 € + Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o gravidă) pe casa scării
Exclusiv
Cine este milionarul jefuit de ceasul de 175.000 € + Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Click.ro
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Influencer din România, operat de urgență! „Un sfert din bărbații de pe planetă fac această ...
Influencer din România, operat de urgență! „Un sfert din bărbații de pe planetă fac această problemă”
Ruxi Opulenta, apariție greu de privit după un tratament cosmetic! Ce nu fac femeile ca să arate bine
Ruxi Opulenta, apariție greu de privit după un tratament cosmetic! Ce nu fac femeile ca să arate bine
Ce se află în cavoul Elodiei Ghinescu, de fapt. Trupul ei nu a fost găsit timp de 18 ani
Ce se află în cavoul Elodiei Ghinescu, de fapt. Trupul ei nu a fost găsit timp de 18 ani
Documente din instanță ar putea fi prima confirmare reală a unei funcții din GTA 6
Documente din instanță ar putea fi prima confirmare reală a unei funcții din GTA 6
Delia & Matteo – iubirea prinsă cu capsă. Povestea unui cuplu de aur din anii în care cluburile ...
Delia & Matteo – iubirea prinsă cu capsă. Povestea unui cuplu de aur din anii în care cluburile nu dormeau niciodată
Cum s-a pregătit Naba Salem pentru Survivor 2026. Așa speră să reziste mult în Dominicană: „Nu ...
Cum s-a pregătit Naba Salem pentru Survivor 2026. Așa speră să reziste mult în Dominicană: „Nu știu, ceva e rău”
Vezi toate știrile
×