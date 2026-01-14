Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță. Descoperirea care i-a alarmat pe “greii” din Pro TV

Eliminarea emisiunii lui Cătălin Măruță a venit ca un trăznet în peisajul media românesc, însă după comunicarea deciziei ”greilor” din ProTV au început să apară tot mai multe voci care confirmă situația din echipa vedetei trustului de televiziune. Mai precis, ar fi vorba de unele detalii din culisele emisiunii, referitoare la modul în care Măruță gestiona relația cu colegii de echipă.

Sursele CANCAN.RO susțin nici mai mult nici mai puțin decât că șefii urmăreau comentariile la postările referitoare la emisiune în social media, inclusiv Youtube. Se pare că 70% dintre comentarii erau negative. Și nu doar la adresa lui Cătălin Măruță, ci inclusiv la ”familia Măruță”, despre care unii utilizatori scriu că ar fi ”peste tot” la ProTv.

Exista deci în cadrul audienței o anumită saturare cu brandul Măruță, dar și cu Andra, soția acestuia, și ea prezentă destul de des pe ecran. Și asta în condițiile în care ”fața” emisiunii a fost întotdeauna Cătălin Măruță!

Acest detaliu este un indiciu referitor la o mare fisură în echipa emisiunii. Aparent, există voci care acuză că nicio altă persoană din echipă nu primea vreo rubrică, iar Cătălin Măruță controla integral aparițiile.

Era emisiunea lui Măruță la propriu!

Comparativ cu emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, unde există numeroase rubrici prezentate de alte persoane, precum Radu Bucălae, de exemplu, în emisiunea lui Măruță exista un monopol strict pe timpul pe ”sticlă” cum se spune în branșă. Doar Cătălin Măruță avea privilegiul de a fi luat în cadru de camere. Ceea ce face cu atât mai relevantă decizia ProTV de a pune punct emisiunii. Seamănă cu situația descrisă de Brâncuși când lucra pentru Auguste Rodin: ”Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă”. Adică Măruță nu permitea nimănui din echipă să ”crească” în această meserie, iar Pro TV era lipsit de o pepinieră de cadre, cu alte cuvinte.

Totuși, există unele informații că unii membri ai echipei ar fi în discuții cu patronatul ProTV, probabil pentru rămânerea în trust la alte formate de emisiune. Ori asta nu s-a întâmplat și în cazul lui Cătălin Măruță, decizia fiind de încetare devinitivă a colaborării.

CITEȘTE ȘI: Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La Măruță” dispare

NU RATA: Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme