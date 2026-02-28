Acasă » Exclusiv » Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei

Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei

De: Adrian Vâlceanu 28/02/2026 | 22:30
Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei
Iulia Albu își face apariția mai ceva ca la Fashion Week atunci când iese din casă. CANCAN.RO a surprins-o în zona Floreasca, unde face câțiva pași pentru a se bucura și alții de ținuta ei. La final vine cineva să o ia. Despre cine să fie vorba? Aflăm imediat.

Iulia Albu poartă un trench kaki, pe care l-am mai văzut și cu alte ocazii. Pentru Iulia trench-ul este cu siguranță elementul vestimentar go-to în sezonul rece și nu numai. Dar cu pantaloni roz nu o vedem chiar atât de des. Pe sub trenci Iulia poartă un fel de costumaș roz care pare călduros și comod. Nu hainele o fac spectaculoasă pe Iulia Albu. Nici măcar cizmele de piele cu franjuri, atât de la modă acum, ci întreaga ei prezență.

Iulia Albu defilează pe străzile din Floreasca mai ceva ca pe podium

Iulia e norocoasă. A găsit un trotuar liber și execută o defilare impecabilă ca pe un podium imaginar. Cu ochelarii de soare supradimensionați, Iulia Albu ar fi mai potrivită într-un peisaj de la lacul Como sau undeva pe faleză la Cannes. Este o noblețe la Iulia Albu, pe care cei neinițiați nu au cum să o vadă, oricât ar defila pe podiumul presărat cu gheață din Floreasca.

Iulia Albu, apariție impecabilă pe străzile Capitalei
Iulia Albu, apariție impecabilă pe străzile Capitalei

Dacă e să analizăm și coafura, se conturează tot mai mult ideea de prințesă moștenitoare dintr-o casă regală europeană. E o frizură retro cu un vibe ușor jucăuș, foarte sexy. Totuși, Iulia a păstrat părul lung și l-a ascuns într-un mic coc la spate, pentru că nu merita să se tundă atât de scurt doar pentru un look trecător.

Se vede că Iulia așteaptă ceva. Când răspunde la un apel, devine totul cât se poate de clar. Așteaptă un bărbat. După un mic suspans, CANCAN.RO îl identifică și pe norocos.

Mike vine la întâlnire cu mașina Iuliei
Mike vine la întâlnire cu mașina Iuliei

 

Vine… Mike! Da, Iulia Albu s-a împăcat cu fostul ei iubit. Mike vine cu mașina Iuliei, un Fiat 500 cu un ampatament scurt, un deliciu pentru șoferii amatori de viraje strânse. Se spune că Fiat 500 este preferata șoferilor de Formula 1 pentru drumurile prin oraș și nu numai. Nici vorbă să fie o ”broscuță” banală, deci se explică amabilitatea lui Mike de a veni să o ia pe Iulia din Floreasca. S-a gândit puțin și la el.

ULTIMA ORĂ
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic ...
Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii
Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul
Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul
„Vorbeam cu ChatGPT de opt ori pe zi”: criza de singurătate a Generației Z. Când AI devine „cel ...
„Vorbeam cu ChatGPT de opt ori pe zi”: criza de singurătate a Generației Z. Când AI devine „cel mai ușor interlocutor”
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul ...
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara”
