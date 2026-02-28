Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii

Deși au construit imperii bazate pe smartphone-uri, rețele sociale și conținut video viral, unii dintre cei mai influenți miliardari din tehnologie își cresc copiii cu reguli stricte privind timpul petrecut în fața ecranelor. Diferența dintre ceea ce promovează public și ceea ce practică în privat ridică întrebări serioase despre impactul real al tehnologiei asupra celor mai tineri utilizatori.

Reguli stricte în casele miliardarilor

Cofondatorul YouTube, Steve Chen, a declarat anul trecut la Stanford că nu și-ar dori ca propriii copii să consume exclusiv conținut de scurtă durată, avertizând că acesta este asociat cu o capacitate mai redusă de concentrare.

Investitorul timpuriu în Facebook și miliardarul Peter Thiel a mers chiar mai departe. La Festivalul Aspen Ideas din 2024, Thiel a spus că le permite celor doi copii ai săi să folosească ecrane doar o oră și jumătate pe săptămână – o declarație care a stârnit reacții de uimire în sală.

Alți lideri din tehnologie au adoptat măsuri similare. Bill Gates a spus că nu le-a oferit copiilor săi smartphone-uri până la vârsta de 14 ani și a interzis complet telefoanele la masa de seară. Evan Spiegel, CEO-ul Snap, a menționat în 2018 că limitează timpul de ecran al copilului său la 1,5 ore pe săptămână. Elon Musk a admis, la rândul său, că ar fi putut fi o greșeală faptul că nu a impus reguli mai stricte privind utilizarea rețelelor sociale în familie.

Directorul executiv al TikTok, Shou Zi Chew, a precizat că propriii săi copii sunt prea mici pentru a folosi aplicația, dar că, în condiții stricte de protecție pentru utilizatorii sub 13 ani, ar permite utilizarea platformei într-un mod controlat.

Cercetările confirmă temerile

Un studiu din 2025, realizat pe aproape 100.000 de persoane, a arătat că utilizarea frecventă a conținutului video de scurtă durată este asociată cu o scădere a performanțelor cognitive și cu deteriorarea sănătății mintale, atât în rândul tinerilor, cât și al adulților.

Între timp, reacția publică față de rețelele sociale a crescut. Australia și Malaezia au devenit primele țări care au interzis accesul adolescenților sub 16 ani la platformele sociale, iar alte state europene analizează măsuri similare.

În paralel, companiile tech se confruntă cu procese și presiuni politice. Mark Zuckerberg a fost audiat recent într-un proces în care se susține că platformele Meta ar fi fost concepute pentru a crea dependență în rândul copiilor. Deși liderii din industrie contestă ideea unei „dependențe clinice”, contrastul dintre produsele promovate public și regulile impuse în propriile case rămâne evident.

Comportamentul privat al celor mai puternici oameni din tehnologie sugerează că aceștia sunt pe deplin conștienți de riscurile unei expuneri excesive la ecrane – chiar dacă modelul lor de afaceri continuă să depindă de ea.

