Acasă » Știri » Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii

Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii

De: Diana Cernea 28/02/2026 | 22:50
Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii
Bogații nu stau pe telefon, sursa-pexels.com

Deși au construit imperii bazate pe smartphone-uri, rețele sociale și conținut video viral, unii dintre cei mai influenți miliardari din tehnologie își cresc copiii cu reguli stricte privind timpul petrecut în fața ecranelor. Diferența dintre ceea ce promovează public și ceea ce practică în privat ridică întrebări serioase despre impactul real al tehnologiei asupra celor mai tineri utilizatori.

Reguli stricte în casele miliardarilor

Deși au construit imperii bazate pe smartphone-uri, rețele sociale și conținut video viral, unii dintre cei mai influenți miliardari din tehnologie își cresc copiii cu reguli stricte privind timpul petrecut în fața ecranelor. Diferența dintre ceea ce promovează public și ceea ce practică în privat ridică întrebări serioase despre impactul real al tehnologiei asupra celor mai tineri utilizatori.

Cofondatorul YouTube, Steve Chen, a declarat anul trecut la Stanford că nu și-ar dori ca propriii copii să consume exclusiv conținut de scurtă durată, avertizând că acesta este asociat cu o capacitate mai redusă de concentrare.

Investitorul timpuriu în Facebook și miliardarul Peter Thiel a mers chiar mai departe. La Festivalul Aspen Ideas din 2024, Thiel a spus că le permite celor doi copii ai săi să folosească ecrane doar o oră și jumătate pe săptămână – o declarație care a stârnit reacții de uimire în sală.

Alți lideri din tehnologie au adoptat măsuri similare. Bill Gates a spus că nu le-a oferit copiilor săi smartphone-uri până la vârsta de 14 ani și a interzis complet telefoanele la masa de seară. Evan Spiegel, CEO-ul Snap, a menționat în 2018 că limitează timpul de ecran al copilului său la 1,5 ore pe săptămână. Elon Musk a admis, la rândul său, că ar fi putut fi o greșeală faptul că nu a impus reguli mai stricte privind utilizarea rețelelor sociale în familie.

Directorul executiv al TikTok, Shou Zi Chew, a precizat că propriii săi copii sunt prea mici pentru a folosi aplicația, dar că, în condiții stricte de protecție pentru utilizatorii sub 13 ani, ar permite utilizarea platformei într-un mod controlat.

Cercetările confirmă temerile

Un studiu din 2025, realizat pe aproape 100.000 de persoane, a arătat că utilizarea frecventă a conținutului video de scurtă durată este asociată cu o scădere a performanțelor cognitive și cu deteriorarea sănătății mintale, atât în rândul tinerilor, cât și al adulților.

Între timp, reacția publică față de rețelele sociale a crescut. Australia și Malaezia au devenit primele țări care au interzis accesul adolescenților sub 16 ani la platformele sociale, iar alte state europene analizează măsuri similare.

În paralel, companiile tech se confruntă cu procese și presiuni politice. Mark Zuckerberg a fost audiat recent într-un proces în care se susține că platformele Meta ar fi fost concepute pentru a crea dependență în rândul copiilor. Deși liderii din industrie contestă ideea unei „dependențe clinice”, contrastul dintre produsele promovate public și regulile impuse în propriile case rămâne evident.

Comportamentul privat al celor mai puternici oameni din tehnologie sugerează că aceștia sunt pe deplin conștienți de riscurile unei expuneri excesive la ecrane – chiar dacă modelul lor de afaceri continuă să depindă de ea.

CITEȘTE ȘI:

Ultimele cuvinte ale lui Steve Jobs: ”Fuga non-stop după bani transformă o persoană”

Aroganța lui Mark Zuckerberg. Accesoriul de 900.000 de dolari purtat de fondatorul Meta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Știri
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
Știri
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a...
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte gravă. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!”
Adevarul
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte...
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
Digi24
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Click.ro
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea...
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Digi 24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce...
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei
Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei
Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul
Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul
„Vorbeam cu ChatGPT de opt ori pe zi”: criza de singurătate a Generației Z. Când AI devine „cel ...
„Vorbeam cu ChatGPT de opt ori pe zi”: criza de singurătate a Generației Z. Când AI devine „cel mai ușor interlocutor”
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul ...
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara”
Vezi toate știrile
×