Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul

Emy în persoană, cel mai recent invitat CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre viitorul competiției influencerilor: Buzz House. Cu toate că și el s-a numărat printre opțiunile producției în ceea ce privește prezentatorul emisiunii online, locul a fost ocupat într-un final de Adrian Elicopter. Totuși, prima variantă a fost chiar Radu Vâlcan, care a refuzat proiectul. Chiar dacă iubitul Iorgăi și-a făcut treaba foarte bine, Emy crede că altcineva va ocupa acest rol pe viitor. Cabral și Dan Negru, pe listă?!

Emy s-a numărat printre cei mai iubiți concurenți din cadrul Buzz House, dar parcursul lui s-a terminat brusc și neașteptat în momentul în care el a decis să se ”sacrifice” pentru adversarul lui, Cedy. Invitat în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, care poate fi urmărită începând cu data de 1 martie, ora 18:00, pe YouTube Cancan, influencerul a vorbit despre experiența Buzz House, motivul pentru care a renunțat la șansa de a câștiga premiul cel mare, dar și despre lucruri neștiute din spatele camerelor.

Radu Vâlcan a refuzat să prezinte Buzz House

Cu toate că ne-a mărturisit că și-ar dori foarte mult să prezinte el emisiunea, Emy în persoană crede că viitorul Buzz House se anunță a fi „huge”, iar prezentatorul va fi unul de calibru mare. Printre opțiuni s-ar număra și Dan Negru sau Cabral, după ce Radu Vâlcan a refuzat proiectul și a rămas fidel show-ului Insula Iubirii.

CANCAN.RO: Legat de următorul sezon, tot el va prezenta?

Emy în persoană: Nu știu, nu am această informație. Cred că se schimbă prezentatorul. Cred că o să facă ceva nou.

CANCAN.RO: Și acum ce ai alege, de exemplu, dacă ai merge din nou? Să participi sau să prezinți?

Emy în persoană: Să prezint, sincer. Eu cred că o să facă ceva mai huge. Eu cred că o să îl cheme pe Dan Negru sau Cabral sau cineva. Eu așa credeam prima oară, că o să fie Dan Negru prezentatorul.

CANCAN.RO: Păi am înțeles că prima opțiune a fost Radu Vulcan, care a refuzat.

Emy în persoană: Da, chiar! A fost Radu Vâlcan, a zis nu. După au vazut dacă pot să fiu eu și după s-au gândit la Adrian.

CANCAN.RO: Deci tu ai fost al doilea după Radu Vâlcan.

