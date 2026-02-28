Acasă » Exclusiv » Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul

Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul

De: roxana tudorescu 28/02/2026 | 22:15

Emy în persoană, cel mai recent invitat CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre viitorul competiției influencerilor: Buzz House. Cu toate că și el s-a numărat printre opțiunile producției în ceea ce privește prezentatorul emisiunii online, locul a fost ocupat într-un final de Adrian Elicopter. Totuși, prima variantă a fost chiar Radu Vâlcan, care a refuzat proiectul. Chiar dacă iubitul Iorgăi și-a făcut treaba foarte bine, Emy crede că altcineva va ocupa acest rol pe viitor. Cabral și Dan Negru, pe listă?!

Emy s-a numărat printre cei mai iubiți concurenți din cadrul Buzz House, dar parcursul lui s-a terminat brusc și neașteptat în momentul în care el a decis să se ”sacrifice” pentru adversarul lui, Cedy. Invitat în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, care poate fi urmărită începând cu data de 1 martie, ora 18:00, pe YouTube Cancan, influencerul a vorbit despre experiența Buzz House, motivul pentru care a renunțat la șansa de a câștiga premiul cel mare, dar și despre lucruri neștiute din spatele camerelor.

Radu Vâlcan a refuzat să prezinte Buzz House

Cu toate că ne-a mărturisit că și-ar dori foarte mult să prezinte el emisiunea, Emy în persoană crede că viitorul Buzz House se anunță a fi „huge”, iar prezentatorul va fi unul de calibru mare. Printre opțiuni s-ar număra și Dan Negru sau Cabral, după ce Radu Vâlcan a refuzat proiectul și a rămas fidel show-ului Insula Iubirii.

dan negru
dan negru

CANCAN.RO: Legat de următorul sezon, tot el va prezenta?

Emy în persoană: Nu știu, nu am această informație. Cred că se schimbă prezentatorul. Cred că o să facă ceva nou.

CANCAN.RO: Și acum ce ai alege, de exemplu, dacă ai merge din nou? Să participi sau să prezinți?

Emy în persoană: Să prezint, sincer. Eu cred că o să facă ceva mai huge. Eu cred că o să îl cheme pe Dan Negru sau Cabral sau cineva. Eu așa credeam prima oară, că o să fie Dan Negru prezentatorul.

CANCAN.RO: Păi am înțeles că prima opțiune a fost Radu Vulcan, care a refuzat.

Emy în persoană: Da, chiar! A fost Radu Vâlcan, a zis nu. După au vazut dacă pot să fiu eu și după s-au gândit la Adrian.

CANCAN.RO: Deci tu ai fost al doilea după Radu Vâlcan.

VEZI ȘI: Cât costă o noapte de cazare în pensiunea din Siriu unde s-a filmat Buzz House 3 al lui Selly

NU RATA: Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”

