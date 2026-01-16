Acasă » Știri » Cât costă o noapte de cazare în pensiunea din Siriu unde s-a filmat Buzz House 3 al lui Selly

De: Denisa Iordache 16/01/2026 | 15:37
Selly a investit întotdeauna atunci când a fost vorba de proiectele lui și a ales cele mai bune locații. Pensiunea unde s-a filmat Buzz House 3 a fost atent aleasă pentru a se potrivi perfect și pentru a fi confortabilă pentru concurenți. Cât costă o noapte de cazare acolo? Toate detaliile în articol.

Selly este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri și reușește să dea lovitura cu orice proiect pe care îl lansează. Printre reușitele lui majore se numără și Buzz House, o emisiune concurs care a atras publicul prin suspans, controversă și amuzament.

Cât costă o noapte de cazare în pensiunea unde s-a filmat Buzz House 3

Prezentatorul emisiunii online a fost chiar un fost concurent din sezoanele trecute, Adrian Elicopter, care a știut cum să atragă publicul și să mențină atmosfera. Filmările s-au desfășurat într-o pensiune din Siriu, acolo unde o noapte pentru 3 persoane costă 589 de lei.

Conform site-ului unde anunțul este publicat, o cameră triplă cu baie privată dispune de 2 paturi, unul de o persoană și unul dublu, o baie privată și mic dejun inclus (VEZI IMAGINI CU LOCAȚIA ÎN GALERIE).

Selly, implicat într-un scandal

La finalul anului 2025, Selly a fost ținta unor acuzații deosebit de grave, conform unei investigații. care a susținut că proiectul imobiliar Nibiru ar fi beneficiat de decizii administrative controversate în comuna Tuzla, privind regimul unor terenuri și modul în care acestea au fost tranzacționate.

Mai exact, s-a afirmat în spațiul public de către anumiți jurnaliști că primarul comunei Tuzla ar fi trecut ilegal anumite terenuri din extravilan în intravilan, fapt ce ar fi favorizat dezvoltatorii proiectului, permițând achiziția lor în condiții mai avantajoase și ocolirea restricțiilor impuse de Legea 17/2014, care reglementează vânzarea terenurilor agricole. În acest context, Selly și partenerul său, Ștefan Lucian Gîtiță, au fost menționați ca beneficiari indirecți ai acestor demersuri (VEZI AICI DECLARAȚIA LUI).

