Un cutremur a lovit din nou România! Ce s-a întâmplat în Vrancea, pe 4 martie 2026

În noaptea de marți spre miercuri, un județ a fost zguduit de un cutremur, care a trecut de 3 grade pe scara Richter. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a declarat că pe teritoriul țării a fost înregistrat un seism azi noapte. Magnitudinea cutremurului nu a fost una majoră, dar s-a produs în apropierea mai multor orașe de pe teritoriu.

Potrivit specialiștilor, cutremurul a atins proporții de 3,1 pe scara Richter și s-a produs la adâncimea de 136 km. Zguduitura s-a produs în zona Vrancea, cea mai expusă la cutremure și locul unde acestea se pot genera la o adâncime de 60-180 km. În noaptea de 4 martie, la ora 02:09, locuitorii județului au fost expuși din nou la pericol.

Lanț de cutremure în Vrancea

Vrancea este cel mai vulnerabil județ, iar în perimetru a avut loc, azi noapte, un alt seism. Acesta nu a fost de o gravitate ridicată, dar populația riscă să fie victimele unei catastrofe. Cutremurul s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani (43 km), Buzău (57), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79) și Ploiești (91). La aproape 50 de ani de la un cutremur de mare amploare din Vrancea, locuitorii din București încâ se tem pentru viața lor.

În data de 4 martie 1977, în zona Vrancea, la o adâncime de 94 km, un seism de 7,4 grade pe scara Richter a produs haos și a luat vieți în București. Cutremurul a fost atât de puternic, încât 1.424 de persoane au murit, iar 7.598 de persoane au fost grav rănite. O mare parte dintre clădiri înălțime s-au prăbușit, iar în urma lor au lăsat praf în oraș, dar și durere în inimile bucureștenilor. A fost un dezastru, iar la nivel național peste 1.578 de oameni și-au pierdut viața, un număr de 11.321 de oameni au fost vătămați, iar 32.900 de locuințe din toată țara au fost ruinate.

La fix 49 de ani, un alt cutremur s-a simțit în România. Chiar dacă cel din această dimineață nu a avut repercusiuni, de obicei, apar replici. Pot dura câteva minute, ore, zile sau săptămâni până la un altul, iar oamenii trebuie să fie pregătiți mereu pentru o posibilă catastrofă. Cele mai afectate județe au fost Teleorman, Dolj, Prahova, Iași, Vaslui, Buzău și bineînțeles, Vrancea.

Citește și:

49 de ani de la Cutremurul din 1977. Peste 1.500 de persoane au murit în urma seismului de 7,4 grade Richter

Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie 1977