Ce a pățit medicul Viorel Dejeu, când a vrut să plece din Dubai? De necrezut ce i-a făcut un taximetrist, când n-a avut bani să-l plătească

Viorel Dejeu, un român blocat în Dubai în urma represaliilor Iranului, a avut parte de o experiență ce l-a lăsat fără cuvinte. Medicul s-a numărat printre cei care au reușit totuși să plece din zona afectată de conflict, însă drumul până la aeroport l-a marcat. De necrezut ce a făcut un taximetrist, când medicul n-a avut bani să-l plătească.

Mulți români au trecut recent prin clipe dramatice. Aceștia sunt blocați de câteva zile în mijlocul războiului din Orient. Pe unii bombardamentele i-au prins în timpul pelerinajului din Israel, iar pe alţii în timp ce se distrau în extravagantul Dubai. Potrivit MAE, sunt 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite, iar medicul Viorel Dejeu s-a numărat printre ei.

Ce a pățit medicul Viorel Dejeu, când a vrut să plece din Dubai

Medicul Viorel Dejeu s-a aflat printre românii ce erau în Dubai atunci când au început represaliile Iranului. Cu ajutorul unor prieteni, acesta a reușit să prindă un avion și să scape din zona afectată de conflict.

Pentru a prinde avionul la timp, medicul a avut nevoie de un taxi care să îl ducă din Dubai în Abu Dhabi, o distanță de aproximativ 130 de kilometri. Totul a mers bine până la finalul cursei. Însă, atunci când a trebuit să plătească, POS-ul șoferului nu funcționa.

Presat de timp și de teama că va pierde avionul, medicul a încercat să găsească o soluție pentru a plăti. În timp ce el se agita, reacția taximetristului l-a lăsat mască. Șoferul a înțeles gravitatea situație și l-a lăsat să plece fără să încaseze niciun ban.

Viorel Dejeu a fost absolut uimit de reacția și de bunătatea taximetristului și a povestit întreaga întâmplare în mediul online.

„O întâmplări din Dubai. Am cerut hotelului un taxi pentru a ajunge urgent din Dubai în Abu Dhabi, la aeroport. O distanță de vreo 120-130 km. L-am rugat să meargă cat poate de repede, să prind zborul. S-a străduit mult omul. Ajungem, dar nu îi funcționează POS-ul. Încearcă de două ori, iar eu îi spun că o să pierd zborul și cine știe când mai plec de acolo. Caută să îmi dea contul, dar nu îl găsește, că deja era mai stresat decât mine. Pot avea efectul asta asupra oamenilor. Îmi spune: You can go, I trust you. Asta m-a blocat puțin. Îi spun să meargă la hotel și să le spună să îl plătească, pentru că au datele cardului meu. El: Don’t worry, go. M-am dus, dar am rămas cu acel „I trust you” inclavat adânc în memorie. Când am ajuns la Londra am primit mesaj de la hotel ca ei nu pot plăti „third party” etc. I-am rugat să îi dea numărul meu de telefon, să îmi scrie contul bancar. Totuși, a condus 130 de km și el a preferat încrederea. Iată ceva profund uman, care transcende tradiții, religii și culturi. Părea musulman, probabil indian sau pakistanez. Îl cheama Muhammad Saqib și conduce o Toyota Corolla în Dubai… și, în timp ce conduce, renaște în alții încrederea în umanitate”, a povestit medicul, în mediul online.

