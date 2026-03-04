Acasă » Știri » Ce a pățit medicul Viorel Dejeu, când a vrut să plece din Dubai? De necrezut ce i-a făcut un taximetrist, când n-a avut bani să-l plătească

Ce a pățit medicul Viorel Dejeu, când a vrut să plece din Dubai? De necrezut ce i-a făcut un taximetrist, când n-a avut bani să-l plătească

De: Alina Drăgan 04/03/2026 | 09:55
Ce a pățit medicul Viorel Dejeu, când a vrut să plece din Dubai? De necrezut ce i-a făcut un taximetrist, când n-a avut bani să-l plătească
Ce a pățit medicul Viorel Dejeu, când a vrut să plece din Dubai /Foto: Facebook

Viorel Dejeu, un român blocat în Dubai în urma represaliilor Iranului, a avut parte de o experiență ce l-a lăsat fără cuvinte. Medicul s-a numărat printre cei care au reușit totuși să plece din zona afectată de conflict, însă drumul până la aeroport l-a marcat. De necrezut ce a făcut un taximetrist, când medicul n-a avut bani să-l plătească.

Mulți români au trecut recent prin clipe dramatice. Aceștia sunt blocați de câteva zile în mijlocul războiului din Orient. Pe unii bombardamentele i-au prins în timpul pelerinajului din Israel, iar pe alţii în timp ce se distrau în extravagantul Dubai. Potrivit MAE, sunt 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite, iar medicul Viorel Dejeu s-a numărat printre ei.

Ce a pățit medicul Viorel Dejeu, când a vrut să plece din Dubai

Medicul Viorel Dejeu s-a aflat printre românii ce erau în Dubai atunci când au început represaliile Iranului. Cu ajutorul unor prieteni, acesta a reușit să prindă un avion și să scape din zona afectată de conflict.

Pentru a prinde avionul la timp, medicul a avut nevoie de un taxi care să îl ducă din Dubai în Abu Dhabi, o distanță de aproximativ 130 de kilometri. Totul a mers bine până la finalul cursei. Însă, atunci când a trebuit să plătească, POS-ul șoferului nu funcționa.

Presat de timp și de teama că va pierde avionul, medicul a încercat să găsească o soluție pentru a plăti. În timp ce el se agita, reacția taximetristului l-a lăsat mască. Șoferul a înțeles gravitatea situație și l-a lăsat să plece fără să încaseze niciun ban.

Viorel Dejeu a fost absolut uimit de reacția și de bunătatea taximetristului și a povestit întreaga întâmplare în mediul online.

„O întâmplări din Dubai.

Am cerut hotelului un taxi pentru a ajunge urgent din Dubai în Abu Dhabi, la aeroport. O distanță de vreo 120-130 km. L-am rugat să meargă cat poate de repede, să prind zborul. S-a străduit mult omul.

Ajungem, dar nu îi funcționează POS-ul. Încearcă de două ori, iar eu îi spun că o să pierd zborul și cine știe când mai plec de acolo. Caută să îmi dea contul, dar nu îl găsește, că deja era mai stresat decât mine. Pot avea efectul asta asupra oamenilor.

Îmi spune: You can go, I trust you.

Asta m-a blocat puțin.

Îi spun să meargă la hotel și să le spună să îl plătească, pentru că au datele cardului meu.

El: Don’t worry, go.

M-am dus, dar am rămas cu acel „I trust you” inclavat adânc în memorie.

Când am ajuns la Londra am primit mesaj de la hotel ca ei nu pot plăti „third party” etc. I-am rugat să îi dea numărul meu de telefon, să îmi scrie contul bancar.

Totuși, a condus 130 de km și el a preferat încrederea.

Iată ceva profund uman, care transcende tradiții, religii și culturi. Părea musulman, probabil indian sau pakistanez. Îl cheama Muhammad Saqib și conduce o Toyota Corolla în Dubai… și, în timp ce conduce, renaște în alții încrederea în umanitate”, a povestit medicul, în mediul online.

Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați! Cursele aeriene au fost anulate. Detalii de ultimă oră

Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: ”Informație care poate ajuta!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Știri
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
Știri
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut…
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical
Digi24
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și sancționat de SUA
Digi 24
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și...
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Ce apare pe această turelă de apărare aeriană a Ucrainei? România e implicată
go4it.ro
Ce apare pe această turelă de apărare aeriană a Ucrainei? România e implicată
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare
Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul ...
Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți
Vezi toate știrile
×