Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta

De: Anca Chihaie 04/03/2026 | 10:34
Prezență constantă în atenția publicului, Anca, partenera lui Alex Bodi, a atras din nou privirile în mediul online, de această dată printr-o apariție diferită de imaginea glamour cu care și-a obișnuit urmăritorii. Bruneta a ales să se afișeze fără machiaj. Iată cum arată aceasta!

Relația dintre Anca și cunoscutul om de afaceri continuă să fie una dintre cele mai urmărite din showbizul românesc. Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, iar povestea lor a fost adesea comentată atât. De-a lungul timpului au existat și momente tensionate, însă aparițiile lor publice recente indică o perioadă stabilă și echilibrată.

Cum arată Anca fără machiaj

De această dată, atenția nu a fost îndreptată asupra relației în sine, ci asupra unei schimbări de imagine asumate de Anca. Obișnuită să posteze fotografii atent realizate, cu machiaj profesional și ținute sofisticate, aceasta a ales să le arate urmăritorilor o latură mai naturală. Fără filtre evidente și fără artificii de make-up, Anca și-a expus trăsăturile naturale, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Numeroși internauți au remarcat aspectul îngrijit al tenului și naturalețea chipului său.

Schimbarea  vine la scurt timp după ce Anca a decis să facă un pas important în ceea ce privește intervențiile estetice. În urmă cu aproximativ o lună, aceasta a apelat la o procedură de dizolvare a acidului hialuronic din buze, alegând să renunțe la volumul acumulat anterior. Decizia a marcat un nou început în ceea ce privește imaginea sa, dorința principală fiind obținerea unui rezultat mai discret și mai apropiat de trăsăturile naturale.

„Mi-a dizolvat tot acidul din buze! Am ales să o iau de la zero și să obținem un rezultat mult mai natural. Era prea mult volum, prea puțin eu. Pe viitor: un pic de volum și formă? Da. Exagerare? Nu mai”, a scris Anca.

Ancuța fără machiaj/foto: Instagram

Procedura de topire a acidului hialuronic este tot mai solicitată în rândul persoanelor care, în timp, ajung să își dorească un aspect mai echilibrat. În cazul Ancăi, schimbarea este vizibilă, iar diferența a fost remarcată imediat de cei care îi urmăresc activitatea online. Buzele au căpătat un contur mai fin, iar fizionomia pare mai armonioasă.

