Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”

Tensiunile dintre Alex Bodi și Beinur au reizbucnit public! În ciuda zvonurilor și speculațiilor, Bodi a încercat să explice motivul real al divergențelor dintre cei doi. CANCAN.ro are toate detaliile!

Bodi a vorbit despre cum gesturile simple pot fi interpretate greșit și cum unele conflicte pornesc din neînțelegeri mici, care se transformă rapid în tensiuni majore. În emisiune, el a declarat că nu dorește scandaluri și că încearcă să gestioneze situația cu maturitate. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu am vorbit de el, nu l-am considerat în niciun fel. Ce ai mai vrut? Să apari la televizor, să zici de mine și să plângi? Ăsta e scopul și apare acolo. (…) Trebuie să tot cerem să respectăm că vârstă, cutare. Am dat cuvântul la niște persoane care îl respectă enorm și prieteni de-ai lui. Am zis că ok, am închis, n-am mai vorbit, n-am mai făcut. Vii tu, după nu știu câte luni să vorbești iarăși, să-ți cer eu scuze, mă, n-am cum să-mi cer eu. Nu am cum să îmi cer scuze decât dacă sunt greșit, nu sunt greșit și știe 95% din România.”

Alex Bodi: „Mie nu mi-a dat nimeni să mănânc”

Alex a mai povestit despre cum încrederea și loialitatea se demonstrează prin fapte, nu prin vorbe, iar unele dispute pot fi evitate dacă oamenii vorbesc fără orgoliu. El a insistat că gesturile mici de respect și bunătate pot evita conflictele, iar cei care nu înțeleg aceste detalii pierd perspectiva reală a situației.

„E liber, a mai fost la emisiuni, dar nu poți să invoci niște chestii în felul ăla. Eu am spus, îmi pare rău de situație. Adică eu am regretat de unde am pornit noi și cum am pornit ca prieteni, când, nu știu, îl luam la masă, îl duci casa ta, îl duci peste tot, îi oferi una și-astea și-astea, stă cu părinții, cu fetele tale, să ajungi în situația asta, să mă facă pe mine nu știu cum. Păi trebuie să-i zic lucrurile astea în față, că mie nu-mi de nimeni să pap.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!

Ce pedeapsă a primit Dorian Popa, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Judecătorii au dat sentința definitivă!