Actrița americană Christina Applegate și-a scris memoriile, iar cartea urmează să fie lansată la începutul lunii martie.

Într-un interviu acordat revistei People, ea a vorbit despre cartea pe care urmează să o lanseze și a povestit că decizia de a o scrie a fost una destul de ușoară pentru ea,

„Mi-am dorit să scriu asta toată viața. Când am lăsat pixul pe masă după aceea, a fost ca și cum: «Oh, tocmai am scris toate astea, dar acum nu vreau să le citească nimeni»”, spune ea.

Când a început să scrie, Applegate, în vârstă de 54 de ani, a apelat la jurnalele sale, pe care le ține de la 13 ani, pentru a retrăi momente – chiar și incredibil de dureroase – care au definit-o de-a lungul anilor.

Totuși, actrița spune că procesul nu a fost tocmai unul ușor.

„Ca să fiu sinceră, mi-a deschis atât de multe răni și e în regulă, pentru că sunt o fată puternică, voi trece peste asta. Dar nu a fost ca și cum aș fi ajuns la celălalt capăt și aș fi zis: «Ah, acum s-a scos la iveală». Erau lucruri despre care nu vorbisem niciodată. Lucruri care se întâmplau în spatele ușilor închise și pe care nimeni altcineva în afară de cei mai apropiați oameni din viața mea nu le-a cunoscut vreodată”, a povestit actrița.

Abuzul prin care a trecut Christina Applegate

Povestea ei „este despre o fetiță cu ochi triști care a ajuns să devină Christina Applegate”, spune ea. „Și încă are acei ochi triști. Dar este o ființă umană mai puternică, diferită și rezistentă.”

Crescând în faimosul Laurel Canyon din Los Angeles, actrița a fost crescută în principal de mama ei singură, actrița Nancy Priddy, după ce tatăl ei, producătorul de discuri și directorul executiv Robert (care a murit anul trecut), a plecat când Christina avea doar câteva luni. Copilăria ei a fost marcată de instabilitate și abuzuri, inclusiv de molestarea sexuală din partea unei bone când avea 5 ani, spune ea.

„Știam că fiecare parte a situației era greșită. M-am simțit rău, speriată și tristă”, scrie ea în cartea sa. Drept urmare, „nu m-am simțit niciodată pe deplin confortabilă fiind atinsă, și asta este și astăzi adevărat. Nu m-am simțit niciodată confortabil cu asta toată viața mea, serios, și totul din cauza acelei fete care m-a obligat să fac ceva ce abia înțelegeam, dar despre care știam că este rușinos.”

De asemenea, actrița a văzut-o pe mama ei luptându-se cu dependența de heroină și cu un iubit abuziv fizic, se mai arată în cartea autobiografică.

