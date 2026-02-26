Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune la 112

Este alertă de dispariție în Bacău! Gruia Viorica a plecat de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile prin apel unic la 112.

Polițiștii din județul Bacău sunt în căutarea Vioricăi Gruia. Femeia de 44 de ani a plecat voluntat de acasă, domiciliu în Buhuși, în data de 14 februarie și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările. Cine o vede, este rugat să sune la 112.

„La data de 14.02.2026 a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 1,55 m înălțime, greutate: 45 kg, păr șaten, ochi căprui, fără a prezenta alte semne distinctive. La data plecării, persoana în cauză era îmbrăcată cu un hanorac albastru, pantaloni de culoare negri și adidași negri”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci facă o vezi pe Gruia Viorica

Cine o vede pe Gruia Viorica este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toat detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

