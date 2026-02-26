Acasă » Știri » Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune la 112

Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune la 112

De: Irina Vlad 26/02/2026 | 23:38
Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune la 112

Este alertă de dispariție în Bacău! Gruia Viorica a plecat de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile prin apel unic la 112. 

Polițiștii din județul Bacău sunt în căutarea Vioricăi Gruia. Femeia de 44 de ani a plecat voluntat de acasă, domiciliu în Buhuși, în data de 14 februarie și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările. Cine o vede, este rugat să sune la 112.

„La data de 14.02.2026 a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 1,55 m înălțime, greutate: 45 kg, păr șaten, ochi căprui, fără a prezenta alte semne distinctive. La data plecării, persoana în cauză era îmbrăcată cu un hanorac albastru, pantaloni de culoare negri și adidași negri”, se arată în comunicatul Poliției Române.

sursă foto: Poliția Română

Ce trebuie să faci facă o vezi pe Gruia Viorica

Cine o vede pe Gruia Viorica este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toat detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Unde a fost găsit bărbatul de 72 de ani din comuna Ulmu, dat dispărut în septembrie 2025. Descoperirea a fost făcută de către un vecin

Pastila ieftină care face senzație în America: „Ozempicul alcoolului” promite să taie pofta de băutură cu doar 2 dolari/doza!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Berlin 2010: filmul românesc care a reaprins rana legionară și a stârnit un val de controverse
Știri
Berlin 2010: filmul românesc care a reaprins rana legionară și a stârnit un val de controverse
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Știri
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Mediafax
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Rafila: Prevenția și depistarea precoce, cheia în lupta împotriva diabetului
Mediafax
Rafila: Prevenția și depistarea precoce, cheia în lupta împotriva diabetului
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea susține ...
Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea susține că procesul a fost natural
Berlin 2010: filmul românesc care a reaprins rana legionară și a stârnit un val de controverse
Berlin 2010: filmul românesc care a reaprins rana legionară și a stârnit un val de controverse
Horoscop 27 februarie 2026. Zodia care intră în conflict cu șeful
Horoscop 27 februarie 2026. Zodia care intră în conflict cu șeful
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum ...
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce ...
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”
Vezi toate știrile
×