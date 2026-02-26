Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune la 112

Este alertă de dispariție în Bacău! Gruia Viorica a plecat de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile prin apel unic la 112.
Polițiștii din județul Bacău sunt în căutarea Vioricăi Gruia. Femeia de 44 de ani a plecat voluntat de acasă, domiciliu în Buhuși, în data de 14 februarie și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările. Cine o vede, este rugat să sune la 112.
„La data de 14.02.2026 a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 1,55 m înălțime, greutate: 45 kg, păr șaten, ochi căprui, fără a prezenta alte semne distinctive. La data plecării, persoana în cauză era îmbrăcată cu un hanorac albastru, pantaloni de culoare negri și adidași negri”, se arată în comunicatul Poliției Române.
Cine o vede pe Gruia Viorica este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toat detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.
„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.
