Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea susține că procesul a fost natural

Vedeta TV Karren Brady a primit o mulțime de complimente miercuri, după ce a postat mai multe fotografii din culisele filmărilor pentru „Ucenicul”.

Femeia de afaceri, în vârstă de 56 de ani, a postat pe Instagram mai multe fotografii în care pozează în sufrageria casei Mansfield, conacul de milioane de lire sterline unde stau participanții la competiție. Karren și-a arătat cu această ocazie și noul look, după ce a pierdut mult în greutate în ultima perioadă. Pentru această ocazie, ea a purtat un costum verde mentă, peste un pulover semitransparent asortat, care i-a accentuat silueta suplă, scrie Daily Mail.

În mod previzibil, fotografiile pline au primit o mulțime de laude din partea fanilor, care au declarat vedeta arată foarte bine și au etichetat-o drept ​​„Baroneasa afacerilor și a frumuseții”.

Karren Brady, acuzată că și-a modificat pozele

Deși a primit foarte multe complimente, vedeta TV a fost și criticată de foarte mulți urmăritori, care susțin că Brady și-ar fi editat pozele în încercarea de a părea mai suplă decât este în realitate.

„Karen, arăți uimitor, dar nu arăți așa la televizor”, „Inteligența artificială este puternică”, „Filtre, filtre, filtre”, „Nu arăți ca tine”, „De ce își editează fotografiile? În niciun caz nu arată așa la televizor!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

„O, Doamne, nu pot să cred că asta e Karen Brady. Arată ca o persoană complet diferită. Uimitoare, dar ca o persoană complet diferită, wow, pur și simplu wow”, a scris altcineva.

Cu toate acestea, Karren a spus că secretul prin care face ca fotografiile ei de pe Instagram să arate atât de bine este deținut de stiliști și de echipa de machiaj cu care colaborează și care reușesc să o facă să se simtă cât mai bine în pielea ei, mai scrie sursa citată.

