Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist

De: Irina Vlad 26/02/2026 | 22:59
Cristiano Ronaldo a anunțat joi, 26 februarie 2027, că a achiziționat un pachet de acțiuni de 25% în clubul spaniol din divizia a doua Almería, deținut de Arabia Saudită.

Clubul spaniol Almería, care a ocupat ultimul loc în prima ligă spaniolă în 2024, se află pe locul al treilea în Segunda, la un punct distanță de locurile care asigură promovarea automată. Clubul este deținut de grupul saudit SMC.

Președintele Almería, Mohamed al-Khereiji, a sugerat că Ronaldo va fi implicat în mod special în programul de tineret al clubului. „Este considerat cel mai bun de pe teren. Cunoaște foarte bine ligile spaniole și înțelege potențialul a ceea ce construim.”, a spus Khereiji.

Ronaldo, care joacă în Liga Pro din Arabia Saudită pentru Al-Nassr din 2023 a devenit primul fotbalist inclus în „Indicele miliardarilor” al Bloomberg în octombrie anul trecut. Recent, el s-a întors în prima echipă a Al-Nassr după o dispută privind modul în care Fondul de Investiții Publice (PIF), fondul național suveran care controlează patru cluburi din ligă, a gestionat perioada de transferuri din iarnă. El a marcat de patru ori în ultimele trei meciuri.

„Această investiție strategică în UD Almería reflectă angajamentul pe termen lung al lui Ronaldo față de proprietatea asupra fotbalului profesionist”, se arată într-un comunicat al noii sale companii sportive, CR7 Sports Investments, care nu a oferit detalii financiare despre tranzacție.

„De mult timp am ambiția de a contribui la dezvoltarea fotbalului. Aștept cu nerăbdare să lucrez alături de echipa de conducere pentru a sprijini următoarea etapă de creștere a clubului.”, a declarat Ronaldo, potrivit comunicatului.

