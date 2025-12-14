Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. Fanii sunt în extaz

De: Irina Vlad 14/12/2025 | 16:37
Vin Diesel și Cristiano Ronaldo/ sursă foto: Instagram

Actorul Vin Diesel, cunoscut mai ales din seria de filme „Fast & Furious”, a declarat că în următoarea producție va exista un rol scris special pentru fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo. Primul film din seria „Fast & Furious” a fost lansat în 2001, cu Diesel în rolul lui Dominic Toretto. Până în prezent, au fost realizate în total 10 filme. 

Vin Diesel a postat pe Instagram o fotografie făcută alături de iconul sportiv Cristiano Ronaldo, alimentând speculațiile privind o potențială colaborare între cei doi, după care a confirmat că producătorii filmului i-au scris un rol special în următorul film Fast & Furious. Următorul episod din serie va fi Fast & Furious 11, despre care se crede că se va numi Fast Forever, și este anunțat ca fiind finalul celor 10 serii iconice care rulează din 2001.

Ultima parte, „Fast X: Part 2”, va fi lansată în cinematografe în aprilie 2027. Vin Diesel a distribuit sâmbătă, 13 decembrie, pe Instagram o postare în care apare alături de Ronaldo.

„Toată lumea se întreba dacă va apărea în mitologia Fast – trebuie să vă spun că este adevărat. I-am scris un rol lui @cristiano”, se arată în descrierea postării.

Regizat de Louis Leterrier, „Fast X: Part 2” îi va avea în distribuție și pe Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Jason Momoa (Dante Reyes), Jordana Brewster (Mia Torretto) și Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), printre alții. Christina Hodson și Oren Uziel vor scrie scenariul filmului.

Vin Diesel și Cristiano Ronaldo/ sursă foto: Instagram

Atacantul Al-Nassr, în vârstă de 40 de ani, și-a extins imperiul din afara terenului în pregătirea pentru viața de după fotbal. O orientare către industria cinematografică ar putea fi o fațetă a viitoarei sale cariere, mai ales că Ronaldo a anunțat deja lansarea propriului studio de film, UR•MARV, alături de regizorul și producătorul Vaughn, în aprilie 2025.

„Este un capitol interesant pentru mine, întrucât privesc cu optimism către noi inițiative în domeniul afacerilor”, spunea Cristiano Ronaldo.

După cum s-a menționat, Ronaldo a ajuns în atenția presei în aprilie 2025 după ce și-a lansat propriul studio de film, despre care se spune că este o colaborare între cinema și sport și implică o personalitate de seamă din fiecare domeniu, respectiv Ronaldo și cunoscutul producător și regizor britanic Vaughn. Lansarea a dezvăluit, de asemenea, că Ronaldo și Vaughn au creat deja două filme împreună și lucrează la un al treilea, cu promisiunea că „vedete de la Hollywood” vor apărea în acest proiect.

