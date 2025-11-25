Acasă » Știri » Ronaldo și Georgina au stabilit data și locația nunții! Unde va avea loc marele eveniment

Ronaldo și Georgina au stabilit data și locația nunții! Unde va avea loc marele eveniment

De: Anca Chihaie 25/11/2025 | 11:21
Ronaldo și Georgina au stabilit data și locația nunții! Unde va avea loc marele eveniment
Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit detaliile pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului: nunta lor. Starul portughez, în vârstă de 40 de ani, aflat în prezent la echipa Al Nassr, și partenera sa au ales data și locația oficializării relației, urmând să marcheze acest moment imediat după încheierea Cupei Mondiale de Fotbal.

Relația dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez datează din anul 2017. Conform relatărilor, cei doi s-au întâlnit într-un magazin Gucci, unde Georgina lucra pe atunci, iar întâlnirea s-a transformat rapid într-o poveste de dragoste durabilă. În ultimii șase ani, cuplul a construit o familie numeroasă, fiind părinți și au reușit să îmbine viața personală cu carierele lor publice.

Când va avea nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

Potrivit informațiilor obținute din presa portugheză, ceremonia va avea loc pe insula Madeira, mai exact în orașul Funchal, locul nașterii lui Ronaldo. Aceasta alegere subliniază legătura profundă a fotbalistului cu locul în care a crescut și unde a început să-și contureze cariera ce avea să-l transforme într-unul dintre cei mai titrați jucători din istoria fotbalului.

Ceremonia religioasă urmează să se desfășoare la Se Catedral de Nossa Senhora da Assunção, o catedrală istorică și emblematică pentru Funchal, cunoscută pentru arhitectura sa impresionantă și atmosfera solemnă. După slujbă, invitații vor fi transportați către un complex hotelier de lux, unde va avea loc petrecerea exclusivistă.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Se preconizează că evenimentul va fi unul restrâns, la care vor participa membri ai familiei și prieteni apropiați, dar și câțiva dintre colegii și foștii colegi de echipă ai lui Ronaldo, cât și personalități din lumea sportului și divertismentului.

Acordul dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cu ce va rămâne fotomodelul în cazul unui divorț

Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului

Tags:
Iți recomandăm
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
Sport
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
Doliu în sport! Un luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA
Sport
Doliu în sport! Un luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Digi24
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și ...
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie ...
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei ...
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea ...
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea petrecere
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece ...
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece de pietoni. Ce i-au răspuns polițiștii
Vezi toate știrile
×