Ronaldo și Georgina au stabilit data și locația nunții! Unde va avea loc marele eveniment

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit detaliile pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului: nunta lor. Starul portughez, în vârstă de 40 de ani, aflat în prezent la echipa Al Nassr, și partenera sa au ales data și locația oficializării relației, urmând să marcheze acest moment imediat după încheierea Cupei Mondiale de Fotbal.

Relația dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez datează din anul 2017. Conform relatărilor, cei doi s-au întâlnit într-un magazin Gucci, unde Georgina lucra pe atunci, iar întâlnirea s-a transformat rapid într-o poveste de dragoste durabilă. În ultimii șase ani, cuplul a construit o familie numeroasă, fiind părinți și au reușit să îmbine viața personală cu carierele lor publice.

Când va avea nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

Potrivit informațiilor obținute din presa portugheză, ceremonia va avea loc pe insula Madeira, mai exact în orașul Funchal, locul nașterii lui Ronaldo. Aceasta alegere subliniază legătura profundă a fotbalistului cu locul în care a crescut și unde a început să-și contureze cariera ce avea să-l transforme într-unul dintre cei mai titrați jucători din istoria fotbalului.

Ceremonia religioasă urmează să se desfășoare la Se Catedral de Nossa Senhora da Assunção, o catedrală istorică și emblematică pentru Funchal, cunoscută pentru arhitectura sa impresionantă și atmosfera solemnă. După slujbă, invitații vor fi transportați către un complex hotelier de lux, unde va avea loc petrecerea exclusivistă.

Se preconizează că evenimentul va fi unul restrâns, la care vor participa membri ai familiei și prieteni apropiați, dar și câțiva dintre colegii și foștii colegi de echipă ai lui Ronaldo, cât și personalități din lumea sportului și divertismentului.

