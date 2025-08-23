Acordul dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cu ce va rămâne fotomodelul în cazul unui divorț

Relația dintre Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo a început în 2016, iar în ultimii ani cei doi au format o familie numeroasă, având împreună patru copii. Recent, cuplul și-a anunțat logodna, consolidând legătura lor după mai bine de șase ani de relație. Cu toate că nu sunt căsătoriți, cei doi ar avea un „contract” care va fi valabil în care unei despărțiri.

Conform presei iberice, Georgina și Cristiano ar fi încheiat un acord care ar stabili modul în care vor fi gestionate lucrurile în eventualitatea unei despărțiri. În baza acestui aranjament, Georgina ar urma să păstreze vila familiei din Madrid, situată în exclusivistul cartier La Finca, și să primească o alocație lunară de aproximativ 114.000 de dolari pe viață.

Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai bine plătiți sportivi la nivel mondial. El și-a majorat considerabil veniturile după transferul său în Arabia Saudită, în ianuarie 2023. La acel moment, cuplul a primit o derogare de la regulile stricte ale statului pentru a putea locui împreună, deși nu sunt căsătoriți.

Cristiano Ronaldo are cinci copii

Cristiano Ronaldo este tatăl a cinci copii și pune mare preț pe familia sa. Alături de Georgina Rodriguez, fotbalistul are patru copii: Alana Martina, Bella Esmeralda, și gemenii Mateo și Eva (născuți în 2017) prin mamă surogat. Relația sa cu Georgina a fost marcată de momente frumoase alături de micuți, iar starul portughez împărtășește frecvent imagini și clipuri cu aceștia pe rețelele de socializare, arătând cât de importantă este familia în viața sa.

În plus, fotbalistul mai are un fiu dintr-o relație anterioară, Cristiano Jr., în vârstă de 15 ani, care crește alături de tatăl său și frații săi vitregi. Starul portughez se implică activ în educația și viața copiilor, combinând cariera de fotbalist de top cu responsabilitățile de părinte dedicat.