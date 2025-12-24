Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!

Partea a doua a filmului „Five Nights at Freddy’s” a spulberat toate estimările de box office și a depășit producții mult mai scumpe, demonstrând că un fandom loial poate bate orice blockbuster, potrivit publicației Vulture.

Un weekend care a dat peste cap calculele Hollywoodului

„Five Nights at Freddy’s 2” a avut un debut exploziv în cinematografele din America de Nord, atingând încasări de 63 de milioane de dolari în primul weekend – cu mult peste estimările inițiale, care indicau un maxim de 40 de milioane.

Filmul horror produs de Blumhouse a surclasat inclusiv „Zootopia 2”, considerat un favorit, deși acesta se afla deja în a doua săptămână de rulare și beneficia de un buget uriaș și de o promovare agresivă.

Potrivit publicației Vulture, performanța este cu atât mai impresionantă cu cât filmul a fost lansat într-o perioadă, de regulă, „moartă” pentru box office. Rezultatul marchează cel mai bun debut post-Thanksgiving din istorie, al doilea cel mai mare debut horror al anului și cel mai mare debut PG-13 din 2025.

Cum a reușit un film ignorat să doboare giganții industriei

Succesul filmului i-a luat prin surprindere chiar și pe analiști, mai ales în contextul în care „Zootopia 2” este continuarea unui film care a depășit pragul de un miliard de dolari și a fost difuzat pe un număr mai mare de ecrane. Diferența a făcut-o publicul. „Five Nights at Freddy’s 2” s-a adresat direct fanilor jocului video original — în special tinerilor din generațiile Z și Alpha — un segment de public care este adesea subestimat de instrumentele tradiționale de măsurare a interesului.

Președintele Blumhouse, Abhijay Prakash, a declarat că studioul a ales să nu dilueze conținutul pentru publicul larg, ci să rămână fidel universului specific jocului video. Filmul este plin de referințe, glume de nișă și aluzii subtile care au fost imediat recunoscute de comunitatea online activă pe Discord, Reddit, TikTok și Twitch. Pentru spectatorii din afara comunității de gaming, unele reacții din sală pot părea greu de înțeles, dar pentru fanii jocului video, filmul a livrat exact ce promitea.

Conform revistei Vulture, acest caz confirmă o tendință tot mai pronunțată la Hollywood: filmele nu mai au nevoie de atractivitate universală pentru a deveni hituri. O comunitate pasionată și bine targetată poate propulsa o producție direct pe primul loc. Așa cum a rezumat un analist din industrie: „Poți să le spui filme de nișă — dar dacă ajung pe locul 1, nu mai sunt de nișă.”

