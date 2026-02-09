Ținuta bizară purtată de Ioana Ginghină la premiera filmului ”În pielea mea”. Toți au făcut ochii cât cepele!

Ioana Ginghină continuă să își surprindă fanii! Actrița a atras toate privirile la premiera filmului „În pielea mea” cu rochia care lăsa la vedere darul de la mama natură. CANCAN.RO are imaginile cu șatena pe covorul roșu.

Ioana Ginghină continuă să fie o apariție care atrage priviri oriunde apare. Vedeta reușește să își ia mereu fanii prin surprindere cu alegerile ei de viață, dar și vestimentare. Fără să asculte gurile rele, actrița demonstrează că vârsta este doar un număr din buletin și se menține mai tânără ca niciodată.

Ținuta bizară purtată de Ioana Ginghină la premiera filmului ”În pielea mea”

Filmul „În pielea mea” a avut premiera astăzi, iar vedetele și-au făcut apariția pentru a-și susține prietenii și colegii de breaslă. Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță și actorii Sergiu Costache, Gabriel Vatavu, George Tănase și Vlad Gherman joacă rolurile a opt prieteni care își propun să intre într-un joc nebun care le arată cine rezistă mai bine în pielea celuilalt.

Ioana Ghinghină s-a numărat printre prezențele spectaculoase. Actrița și-a făcut apariția într-o rochie care a captivat rapid toate privirile și care i-a scos în evidență formele voluptoase. Strălucitoare și elegantă, vedeta a demonstrat că frumusețea nu are vârstă.

A stârnit controverse cu dansurile ei

După cum vă spuneam, actrița își ia mereu fanii prin surprindere. Vedeta a surprins publicul în urmă cu câteva luni, după ce a început cursuri de dans contemporan și a postat online un videoclip în care execută mișcări senzuale, specifice unui stil mai expresiv. Reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unii i-au lăudat forma fizică și încrederea în sine, alții au criticat-o pentru că ar fi prea îndrăzneață, invocând atât vârsta ei de 48 de ani, cât și faptul că are o fiică aproape majoră.

”Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok am primit hate, nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit. Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok. Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea. Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”, a spus Ioana Ginghină.

