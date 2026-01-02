Ioana Ginghină a clacat și a ajuns pe perfuzii din cauza epuizării: „Din păcate, nu prea am limită”

Ioana Ginghină vorbește deschis, pentru CANCAN.RO, despre anul dorințelor împlinite, despre relația matură și profundă cu fiica ei, Ruxandra, dar și despre prețul muncii duse la extrem. Actrița a intrat în 2026 cu planuri mari!

Pentru Ioana Ginghină, 2025 nu a fost un an al regretelor, ci al dorințelor împlinite și al asumării. De la decizia neașteptată de a-și face podcast, până la relația armonioasă pe care o are acum cu fiica ei, Ruxandra, actrița vorbește „fără perdea” despre maturitate, muncă dusă uneori la extrem, dar și limitele pe care încă învață să și le pună.

2025, Un an plin de dorințe împlinite

CANCAN.RO: Dacă ar trebui să descrii anul 2025 fără diplomație, într-un cuvânt, care ar fi acela?

Ioana Ginghină: Dorințe. Am avut foarte multe dorințe în 2025 și majoritatea s-au îndeplinit.

CANCAN.RO: Ce te-a surprins cel mai mult la tine în anul care a trecut?

Ioana Ginghină: Faptul că mi-am făcut podcast. De mult se tot insista în zona asta, din diverse părți, să-mi fac un podcast. Și, cumva, pe finalul anului am fost convinsă, deși nu era neapărat ceva ce-mi doream. Dar acum îmi place foarte mult și asta m-a surprins: că am zis „da” și că acum îmi place foarte mult ceea ce fac și ceea ce înseamnă un podcast.

CANCAN.RO: Cu ce gând ai intrat în 2026 și ce ai simțit clar că nu mai vrei să repeți?

Ioana Ginghină: Am o perioadă de câțiva ani în care sunt foarte în regulă cu cum trăiesc, cu ce sunt și cu cum am devenit, așa încât nu mai am niciun fel de regret vizavi de lucrurile care se întâmplă. Deci nu am avut lucruri pe care să nu mai vreau să le repet în 2026, din 2025.

Sunt ok cu mine de ceva timp, așa că nu mai există lucrurile astea la mine.

CANCAN.RO: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut în dimineața de 1 ianuarie?

Ioana Ginghină: Mi-am pus o mască. Da, când m-am trezit, mi-am pus o mască și am făcut un story, pentru că eram foarte umflată din cauza faptului că n-am dormit, am băut alcool și, după o vârstă, lucrurile astea se văd imediat.

Viața de mamă cu fiica aproape majoră: mândrie, armonie și adolescență fără tensiuni

CANCAN.RO: Cum e viața de mamă acum, în această etapă, când fiica ta este aproape majoră? Ce e mai greu și ce e mai frumos?

Ioana Ginghină: Viața mea cu Ruxy este perfectă în acest moment. Au trecut toate nebuniile de adolescență, de vreo doi ani suntem foarte ok una cu cealaltă.

Revelionul l-a făcut aici, cu niște prieteni. Noi am plecat, am venit pe la un jur de 3 acasă, ei erau aici. Ne-am dus, ne-am culcat. Am fost foarte încântată și sunt foarte încântată și de prietenii ei, și de tot ce înseamnă oamenii care o înconjoară și sunt niște copii frumoși, extraordinari, pe care eu îi găzduiesc, așa să zic, de câte ori vin la Ruxy, de ceva timp. Îmi place foarte mult anturajul în care se învârte, îmi place ceea ce face, îmi place că este implicată în tot felul de activități, cum ar fi și partea asta de desen, pe care o face la școală, și de mozaic, și, mă rog, tot ce înseamnă partea asta de școală, dar și faptul că face actorie, teatru, dans. E o tânără implicată în foarte multe activități artistice și care necesită creativitate. Așa că nu o văd stând cocoșată pe un telefon sau pe un calculator, o văd tot timpul având relații sociale foarte drăguțe și sunt foarte mândră de ea. Nu mai e nimic greu în această perioadă. Singurul lucru greu este că se apropie perioada în care probabil va pleca de acasă. Asta e singurul lucru mai greu cu care am învățat să mă obișnuiesc, ușor, ușor.

CANCAN.RO: Ce te scoate din sărite cel mai tare la tine ca mamă și ce îți place cel mai mult?

Ioana Ginghină: Nu mai am lucruri care să mă scoată din sărite. Mă scoteau din sărite când era Ruxy mai mică, că țipam și cumva mă enervam destul de repede și nu aveam răbdarea aia din cărți, pe care tot o citeam în cărți că ar trebui să o am și nu o aveam, și asta mă scotea din sărite.

Regretam foarte mult că nu am avut răbdarea necesară să-i explic mai mult, dar nu mai e cazul, nu ne mai certăm.

E o perioadă foarte frumoasă acum în viața noastră și asta îmi place cel mai mult. Am senzația, acum nu vreau să mă laud, că lauda de sine nu miroase a bine, dar am senzația că am făcut o treabă bună cu Ruxandra, tocmai pentru că mă înțeleg atât de bine cu ea, că văd o domnișoară respectuoasă, care mă respectă și pe mine, și pe Cristi, care ne spune unde pleacă, care ne spune de unde vine, care are încredere să facă un Revelion acasă cu prietenii, chiar dacă știe că noi venim și o să-i surprindem. Și atunci, cumva, și asta îmi arată că e o tânără care are încredere în mine, care n-are ce să-mi ascundă.

Eram la Revelion, s-a făcut 12 noaptea, chiar la 12 și un minut sau două minute m-a sunat Ruxy să-mi zică „La mulți ani”. Mi-a plăcut că a fost primul telefon și probabil primul gând pe care l-a avut a fost să-și sune mama. Mi-a trimis și un selfie cu prietenii ei, aici, pe terasă. Aveau artificii în mână, artificii din astea, nu bubuieli, că nu suntem de acord, că avem și noi animăluțe, dar artificii din astea de ținut în mână. Și da, e o tânără foarte bine educată.

CANCAN.RO: Când simți că oboseala te ajunge din urmă, cine sau ce te adună?

Ioana Ginghină: Din păcate, nu prea am limită la muncă. Muncesc foarte mult și mă adună perfuziile. În ultimul timp muncesc, muncesc până clachez și efectiv ajung la perfuzii. Deja mi s-a întâmplat de două ori anul acesta, o dată în vară, o dată acum, în iarnă. Dar mi-ar plăcea să simt mai devreme puțin oboseala, să știu să mă opresc și să mă adun acasă. Acasă eu mă simt foarte bine. Eu aș putea să stau zile întregi doar în casă.

Bine, am norocul să am și o casă mare, cu grădină, cu animăluțe, cu tot ce trebuie. Uite, și acum stau și admir bradul, sunt toate luminițele aprinse și în curte și este momentul în care mă relaxez cel mai bine.

CANCAN.RO: Profesional, ce vrei să fie diferit anul acesta față de 2025?

Ioana Ginghină: Mi-aș dori foarte mult să mai fac un serial sau un film. În 2025 nu am făcut, am făcut în 2024 și se lansează filmul acum, în 2026, și cumva, anul ăsta, am simțit nevoia de a fi făcut un produs de ficțiune. În rest sunt ok. Adică am și rubricuța mea la Măruță, am podcast-ul, joc pe scenă la Teatrul Ion Creangă, am diverse apariții, am mini art-show cu școala de actorie, am tot soiul de proiecte, așa încât nu pot să spun că mă plâng de muncă, dar simt nevoia unui produs de ficțiune.

Lecții despre echilibru: cum jonglează între toate rolurile

CANCAN.RO: Există un proiect sau un rol pe care îl refuzi acum, deși poate l-ai fi acceptat în urmă cu câțiva ani?

Ioana Ginghină: Nu, chiar nu pot să spun că am. Bineînțeles, dacă se potrivesc cu vârsta mea. Adică niciodată n-aș accepta un rol care să fie mult mai tânăr decât mine și să fiu penibilă, dar, în rest, dacă e bine scris și simt că mă avantajează, n-am nicio problemă.

CANCAN.RO: Ce compromis mai ești dispusă să-ți faci, nici profesional, nici personal?

Ioana Ginghină: În principiu, nu prea am făcut compromisuri în viața asta a mea, nici personală, nici profesională. Nu pot să spun că n-am făcut deloc, dar niște compromisuri la limita normalului. Am tot auzit povești și nu, n-am făcut, nu sunt genul. Poate nici de asta nu am mers mai departe la ce puteam să merg, poate de asta undeva tot timpul mă opresc la un anumit nivel, pentru că nu am fost niciodată dispusă să fac niște compromisuri care efectiv nu m-ar fi lăsat să mă uit cu mândrie în oglindă.

CANCAN.RO: Ce ai învățat despre echilibru în ultimul an?

Ioana Ginghină: Nu pot să zic că am învățat în ultimul an. Am învățat în toată viața asta pe care o am, adică să nu subestimăm cei 48 de ani pe care îi am.

Și am învățat de mult că fericirea vine din echilibru. Toate lucrurile pe care le faci, toate rolurile pe care le ai — că toți avem mai multe roluri: de mamă, soție, fiică, prietenă, stăpână de animăluțe — trebuie făcute cu echilibru. Nu poți să neglijezi niciun rol total. Adică, la un moment dat, tuturor trebuie să le dai rolul principal, apoi după aceea să le lași și să existe un echilibru în toate aceste lucruri, tocmai ca să nu te dezechilibrezi tu pe tine ca persoană, pentru că toate aceste roluri sunt o sumă a ceea ce însemni tu.

CANCAN.RO: Ce îți dorești să pot spune despre tine la final de 2026?

Ioana Ginghină: Mi-ar plăcea podcast-ul. Pentru că am început acest proiect la final de 2025, în decembrie, pe 4 decembrie, respectiv. Mi-ar plăcea ca la final de 2026 să bubuie acest lucru și să aibă succesul pe care mi-l dorescși pentru care am plecat la drum, adică am plecat cu visul de a avea acest podcast și de a-l duce la alt nivel. Sper să vă surprind în 2026 cu tot ceea ce îmi doresc să fac cu acest podcast. Și da, asta mi-aș dori ca, la final de 2026, când e 4 decembrie 2026, să zic, după un an de zile: „Uitați că am ajuns ca podcast-ul Tabu by Ioana Ginghină să fie cu totul și cu totul altfel de podcast față de ce există acum pe piață.”

