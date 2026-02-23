Decizia care l-a ruinat la propriu, pe Cornel Păsat. Probleme uriașe pentru fondatorul Flamingo Boys!

Ghinioanele se țin lanț de Cornel Păsat, fondatorul trupei Flamingo Boys. Celebrul dansator și coregraf trece printr-o perioadă dificilă atât sentimental, aflându-se în plin divorț de Bianca, mama fiului lui, dar și pe plan financiar. Celebrul coregraf a ajuns într-o situație crâncenă, în care banii par că îi scapă printre degete, iar viața personală îi dă și ea bătăi de cap. Punctul culminant a fost un spectacol care spera să fie grandios , dar, din păcate pentru el, rezultatul nu ar fi fost cel dorit și totul s-a transformat într-o lovitură financiară. A pierdut mulți bani din cauza acestui spectacol, dar și a prietenilor. A încercat să facă rost de bani și a decis să intre în ringul Rxf, dar a apelat și la alte strategii pentru a face rost de bani. Cum a ajuns Cornel Păsat la sapă de lemn, dar și ce a încercat să facă pentru a ieși din această situație aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO are dezvăluiri exclusive.

Cornel Păsat este fondatorul trupei de dansatori Flamingo Boys, iar în urmă cu câțiva ani a decis, alături de băieții din trupă, să facă un spectacol nemaivăzut la Sala Palatului. Și, care este cheia unui spectacol reușit, pe lângă punerea în scenă?! Răspuns: Promovarea! Așadar, fostul Oanei Roman a început să promoveze în stânga și în dreapta spectacolul. Doar că, celebrul dansator a ținut musai să vină și prietenii săi la spectacol. Și, cum să chemi prietenii pe bani, vorba aceea?! Astfel, din generozitatea sa, Cornel Păsat a decis să le ofere gratis bilete apropiaților care își doreau să vasdă spectacolul. Și, din vorbă-n vorbă, tot mai mulți au decis să apeleze la aceasă strategie, iar dansatorul dădea în stânga și-n dreapta bilete pe gratis. Desigur că rezultatul acestui lucru a fost dezastruos, mai ales că dansatorul de la Flamingo Boys s-a trezit cu sala plină de prieteni și foarte puțini oameni care au plătit bilet pentru a fi acolo.

Cornel Păsat, apăsat de situația financiară după spectacolul care i-a dat gaură-n buget

Cu o capacitate de aproape 4.000 de locuri, Sala Palatului se închiriază cu aproximativ 13.000 de euro pentru o singură zi de eveniment, fără să luăm în calcul utilitățile. Costurile totale s-ar ridica undeva la 18.000 de euro, o sumă deloc de neglijat. Dar, dacă sala este plină iar cele 4.000 de locuri sunt ocupate, afacerea poate fi foarte profitabilă. Nu a fost și cazul lui Cornel Păsat, spun sursele CANCAN.RO care au aflat că celebrul dansator a fost nevoit alături de trupa sa, să țină un spectacol cu sala o treime goală, iar o parte din cei care aveau bilet îl aveau primit „pe prietenie” de la Cornel Păsat. Nu doar că nu a făcut profit, dar ar fi ieșit și în pierdere în urma spectacolului cu pricina.

Dansatorul a vrut muncă de birou, dar n-a avut noroc nici aici

Se spune că un ghinion nu vine niciodată singur, așadar pentru Cornel Păsat lucrurile nu merg bine nici financiar, nici sentimental. Momentan are două joburi, cel de dansator, dar și de agent imobiliar, însă lucrurile nu ar merge așa cum și-ar fi dorit. Problema banilor s-a pus și în cadrul căsniciei cu soția lui, Bianca, mariaj care este pe punctul de a se încheia definitiv. Așa cum știm, cei doi sunt în proces de separare, iar divorțul și l-a dorit mai mult Bianca. Cei doi au locuit separat o perioadă, blondina rămânând în casă cu fiul lor, Dryas, iar Cornel a ales să stea în altă parte. Vila familiei ar fi evaluată la 350.000 de euro și s-ar fi pus chiar problema vânzării acesteia.

Situația este cu atât mai delicată cu cât cei doi nu au reușit să ajungă la un numitor comun nici în privința copilului, dar nici a modului în care ar trebui să gestioneze separarea. Cornel spune că, deși își dorește să o ajute pe Bianca în această perioadă, ea refuză orice formă de sprijin din partea lui, semn că ruptura dintre ei este una tot mai adâncă.

Sursele CANCAN.RO au mai dezvăluit că celebrul coregraf și dansator a încercat să facă tot ce-i stă în putere să își crească veniturile. A încercat să devină agent imobiliar, dar și în acest domeniu a întâmpinat dificultăți. Ulterior, am aflat că a apelat la anumite cunoștințe să-l angajeze în funcții publice, dar din păcate pentru el, nu au reușit, căci Cornel Păsat nu ar avea studii superioare. A acceptat provocarea de a se bate în galele Rxf, acolo unde sigur va face spectacol, deci, într-un final, ceea ce i-a rămas este notorietatea de care profită la maximum prin prisma emisiunilor și showurilor la care participă.

