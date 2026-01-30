Cum arată vila în care stă Cornel Păsat. A fost evaluată la 350.000 de euro

Cornel Păsat trăiește într-o casă evaluată la 350.000 de euro. O vilă modernă și spațioasă, în care cunoscutul dansator a amenajat și un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice. Cornel Păsat a achiziționat această proprietate înainte de căsătoria cu Bianca, de aceea nu vrea în ruptul capului să o vândă și să împartă banii cu cea care i-a fost soție și cu care are toate șansele să ajungă la divorț.

Cornel Păsat recunoaște că zona lui preferată din locuință este bucătăria. Dansatorul adoră să gătească și recunoaște că o face des, mai ales acum de când soția s-a mutat cu copilul lor într-un apartament închiriat. Cornel Păsat se bucură de un living spațios, o bucătărie dotată corespunzător, care pare că îi reflectă personalitatea, mai multe camere și băi.

Ce loc din casă evită acum Cornel Păsat

Singurul loc pe care îl ocolește acum este camera fiului lui, asta pentru că tot ce se află aici îi trezesc multe amintiri. Dryas, acum în vârstă de șapte ani, are încă multe dintre lucruri aici. Păsat admite că nu trece printr-o etapă ușoară.

„La parter, avem zona favorită a mea, adică zona de bucătărie (…) Chiar gătesc și îmi place să gătesc (…) Nu am făcut un cult din a consuma alcool, de asta nu mi-am făcut niciun bar (…) Nu intru în camera asta (n.r. – în camera fiului), o încui. Când vreau să vorbesc cu el, îl sun pe video. El dormea cu maică-sa și pe mine mă dădea la o parte. Nu sunt de acord să vând casa și să îi las numele. Casa este a mea și punct. Să vă intre bine în cap (…) Ea a vrut să o vindem. Aproape m-a convins (…) Când o să facem calculul, o să vedem că eu am câștigat mai mulți bani decât ea în ăștia 14 ani și s-ar putea ca ea să vină cu bani de acasă. M-am consumat foarte mult, am slăbit foarte mult, psihic mi-a fost foarte rău”, a declarat Cornel Păsat la o emisiune TV.

Cornel Păsat și Bianca se pregătesc de divorț după o relație de 23 de ani

Cornel Păsat și Bianca au fost împreună 23 de ani, până ca această ruptură să intervină între ei. Acum aproape că nu își mai vorbesc și se pregătesc de divorț. Antrenoarea de fitness s-a mutat de acasă și situația nu e deloc roz.

„Și-a închiriat undeva aproape de mine un apartament cu două camere (…) E o situație dificilă. Sunt în continuare foarte supărat pe ce a făcut. Niciodată nu a reușit să mă supere atât de tare. Sunt și trist, și supărat. Acum mă concentrez pe treburile mele”, a mai spus dansatorul.

