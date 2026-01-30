Acasă » Știri » Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii

De: Simona Tudorache 30/01/2026 | 07:20
Cătălin Măruță se desparte după 18 ani de PRO TV. Deși a susținut în repetate rânduri că decizia i-a aparținut, lucrurile sunt mai complexe decât se credea. După câte se pare, din 2024, prezentatorul începuse să piardă lupta cu audiența. Prăpastia s-a adâncit însă, vizibil, în 2026.

Emisiunea care aduna invitați de seamă devenise monotonă, repetitivă. Exclusivitățile dispăruseră, vedetele evitau să mai vină pe canapeaua lui Măruță și să își povestească viața. Nu se mai anunțau sarcini sau divorțuri. Devenise, practic, o emisiune de familie. Andra, jumătatea lui mai bună, cum îi place să o alinte, venea să își promoveze o piesă sau viitorul concert. Unii îi purtau pică. Monica Tatoiu a renunțat să mai pună piciorul în platou după ce a fost victima unei farse pe care nu a gustat-o. Alex Velea, Antonia și Alexandra Stan au început, de asemenea, să își țină trăirile departe de Măruță.

De ce Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV

Formatul obosise, publicul spectator nu mai era cel de altădată. Nici măcar sosurile picante nu mai pișcau ca odinioară. VIP-urile ezitau să mai dea din casă, iar întrebările rămâneau în aer. Paharul de lapte era întotdeauna salvarea de moment. Cătălin Măruță însuși devenise blazat. Fizic era în platou, dar sufletul îi era în altă parte.

Îți dădea senzația că e la o nuntă la care a venit din obligație, nu pentru că și-ar fi dorit cu ardoare rolul de mesean. Succesului propriului podcast pare că îi retezase, de la o vreme, aripile sau îi dăduse siguranța la care râvnea. Boșii de la PRO TV au crezut, însă, în el până la final, chiar și când publicul a migrat către alte reality-show-uri și costurile de producție au început să depășească profitul.

Asta până într-o zi, când au hotărât să tragă linie. S-a lăsat cu lacrimi și cu păreri de rău. Senzația a fost că Măruță își dorea să iasă la pensie de la PRO TV, dar nu a fost să fie.

Ce l-a întrebat Eva pe Cătălin Măruță despre PRO TV

Acum, când a lăsat totul în urmă, lovitura de grație a primit-o de la fiica lui. Eva a vrut să știe dacă Măruță își mai permite școala particulară la care ea și fratele ei, David, învață, și unde taxele anuale ajung la 35.000 de euro.

„Dacă tu, acum, nu mai ești La Măruță, cum ne plătești școala? Vrei să îți împrumut, că eu pot să te ajut. Da. Dacă vrei, eu te ajut. Dar o ai și pe mama și te ajută și ea. Te ajutăm toți, și bunicii”, a fost întrebarea cu care Eva l-a lăsat fără cuvinte pe Măruță.

