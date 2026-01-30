Acasă » Știri » Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie

Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie

De: Paul Hangerli 30/01/2026 | 08:10
Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie
1 Dolar, sursa- colaj CANCAN.RO

După ce ani la rând internetul a fost fascinat de bancnote pliate „într-un anumit fel”, teorii tulburătoare și „judecați singuri”, e momentul să ne uităm la cea mai celebră bancnotă din lume exact așa cum este ea. Bancnota de 1 dolar nu are nevoie de plieri creative sau revelații mistice: simbolurile ei sunt publice, documentate și țin de istorie, politică și ideologia Americii moderne. Spoiler: nu, nu prevede apocalipse.

De la bancnota de 20 de dolari… la realitatea de 1 dolar

Înainte să intrăm în simbolurile autentice, să ne amintim un episod devenit celebru în spațiul românesc. Lucian Mândruță a susținut public teoria conform căreia bancnota de 20 de dolari, pliată într-un anumit mod, ar reprezenta Turnurile Gemene lovite de avioane, sugerând ideea unei prefigurări simbolice a atentatelor de la 11 septembrie.

Formulări de tipul „nu pot să nu remarc”, „pare prea mult ca să fie întâmplător” sau „judecați singuri” au validat implicit teoria. Sigur, dacă pliezi suficient orice bancnotă, vezi ce vrei. Inclusiv unicorni. Dar hai să revenim la lucruri reale, verificabile și, surpriză, mult mai interesante.

Bancnota de 1 dolar: mică valoare, simbolism uriaș

Deși este cea mai puțin valoroasă bancnotă americană, bancnota de 1 dolar este una dintre cele mai încărcate simbolic. Designul ei actual datează din secolul al XIX-lea, iar multe elemente sunt legate direct de Marele Sigiliu al Statelor Unite.

George Washington și frunzele de laur

Pe fața bancnotei apare George Washington, primul președinte al SUA, prezent aici încă din 1869. Portretul este bazat pe celebra pictură a lui Gilbert Stuart. În jurul său apar frunze de laur, simbol antic al onoarei, victoriei și înțelepciunii militare. Nimic ocult, doar simboluri clasice.

Modelele fine și lupta cu falsificarea

Modelele complicate din jurul cifrei „1” se numesc guilloché. Sunt realizate din linii extrem de fine, greu de reprodus, și reprezintă una dintre cele mai vechi metode de protecție anti-contrafacere. Tehnică, nu magie.

Sigiliul Trezoreriei și Federal Reserve

Pe față mai apare sigiliul Departamentului Trezoreriei, cu balanța justiției, cheia securității și 13 stele – pentru cele 13 colonii originale. Litera încadrată într-un cerc indică banca Federal Reserve care a emis bancnota. Totul este logistică, nu conspirație.

Piramida neterminată și Ochiul Providenței

Pe verso, apare celebra piramidă neterminată, cu 13 trepte ( din nou cele 13 colonii originale), simbol al durabilității și al unui stat aflat mereu „în construcție”. Deasupra ei plutește Ochiul Providenței, care reprezintă ideea că destinul și proiectul american sunt „vegheate”. Da, simbolul apare și în iconografia masonică, dar era extrem de comun în secolul al XVIII-lea, inclusiv în biserici.

Vulturul, scutul și numărul 13… peste tot

Pe cealaltă parte a sigiliului, vulturul pleșuv – simbol național american – ține în gheare 13 săgeți (războiul) și ramura de măslin cu 13 frunze (pacea), privind spre pace. Scutul din fața lui sugerează autosuficiența statului. Numărul 13 revine obsesiv, pentru că- istorie, nu mister.

Inscripțiile latine explicate simplu

E pluribus unum – „Din mulți, unul”

Annuit Cœptis – „Providența ne favorizează acțiunile”

Novus ordo seclorum – „O nouă ordine a epocilor”

Nu, nu e o „nouă ordine mondială”. Este limbajul iluminist al secolului XVIII.

Bancnota de 1 dolar este fascinantă tocmai pentru că nu ascunde nimic. Totul este la vedere, explicabil și documentat. Simbolurile ei spun povestea unui stat tânăr, construit pe idei, nu pe sânge sau religie. Iar dacă uneori vedem mai mult decât e acolo, problema nu e bancnota. E plierea excesivă a realității.

CITEȘTE ȘI: De ce o ard englezii non stop pe ceai: povestea unei băuturi care a devenit identitate națională

Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Știri
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Știri
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 ...
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta?”
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor ...
Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather
Pasta Queen ne învață rețeta autentică de Amatriciana: „Mamma mia, câtă istorie într-o farfurie!”
Pasta Queen ne învață rețeta autentică de Amatriciana: „Mamma mia, câtă istorie într-o farfurie!”
Vezi toate știrile
×