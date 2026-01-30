Acasă » Știri » Doliu pentru Alina Pușcău! Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit într-un accident auto: „Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică”

Doliu pentru Alina Pușcău! Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit într-un accident auto: „Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică”

De: David Ioan 30/01/2026 | 09:14
Doliu pentru Alina Pușcău! Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit într-un accident auto. Foto: Social Media

Tal Berkovich, fosta concurentă din sezonul 2025 al emisiunii Chefi la cuțite, s-a stins din viaţă, în urma unui accident rutier petrecut recent. A fost una dintre cele mai bune prietene ale Alinei Pușcău, care a și găzduit-o pe parcursul șederii sale în România.

Informația a fost făcută publică de Alina Pușcău, prietena sa apropiată și persoana alături de care a venit în competiția culinară difuzată de Antena 1.

Doliu pentru Alina Pușcău

Potrivit primelor detalii, Tal Berkovich și-a pierdut viața în urma unui accident de circulație extrem de grav. Cunoscută publicului din România datorită participării sale la Chefi la cuțite, unde a primit cuțitul de aur din partea lui Ștefan Popescu, aceasta s-a remarcat prin talentul său culinar și prin prezența puternică în competiție.

Accidentul în care a fost implicată a avut consecințe fatale, iar moartea sa, la doar 40 de ani, a provocat un val de reacții emoționante în rândul celor care au cunoscut-o. Tragedia s-a produs în urmă cu câteva ore, iar vestea a fost confirmată de Alina Pușcău, profund afectată de pierderea prietenei sale.

Tal Berkovich s-a stins din viaţă. Foto: Instagram

Alina Pușcău, care a legat o prietenie strânsă cu Tal Berkovich în Statele Unite ale Americii, a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare. Cele două au rămas apropiate de-a lungul anilor, iar legătura lor a continuat și în timpul participării la Chefi la cuțite.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a transmis Alina Pușcău.

Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit într-un accident auto

În cadrul competiției culinare, Tal Berkovich s-a remarcat prin abilitățile sale gastronomice, fiind una dintre cele patru concurente care au primit cuțitul de aur. Ștefan Popescu i-a acordat acest privilegiu și i-a oferit încrederea de a conduce echipa sa, considerând-o una dintre cele mai promițătoare participante ale sezonului.

Alina Puşcău este în doliu, după moartea prietenei sale. Foto: Instagram

Pe lângă activitatea sa culinară, Tal Berkovich avea origini israeliene și românești și locuia în Statele Unite ale Americii. Era holistic chef, dar și actriță, iar pasiunea pentru gătit a apărut după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune care i-a impus restricții alimentare. Această experiență a determinat-o să exploreze gastronomia într-un mod profund personal.

„Mi-ai salvat viața și nu voi uita niciodată. Datorită ție sunt aici. Datorită ție știu ce înseamnă iubirea adevărată și prietenia. Te port pentru totdeauna în inima mea. Sincere condoleanțe familiei tale. Odihnește-te în pace”, a mai scris Alina Puşcău, într-o postare pe Instagram.

CITEŞTE ŞI: Ce ritual de frumusețe are Alina Pușcău? Așa se menține în formă fosta concurentă Asia Express, la 43 de ani

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Știri
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri…
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Știri
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane...
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri ...
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am ...
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta ...
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare ...
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vezi toate știrile
×