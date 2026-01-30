Doliu pentru Alina Pușcău! Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit într-un accident auto: „Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică”

Tal Berkovich, fosta concurentă din sezonul 2025 al emisiunii Chefi la cuțite, s-a stins din viaţă, în urma unui accident rutier petrecut recent. A fost una dintre cele mai bune prietene ale Alinei Pușcău, care a și găzduit-o pe parcursul șederii sale în România.

Informația a fost făcută publică de Alina Pușcău, prietena sa apropiată și persoana alături de care a venit în competiția culinară difuzată de Antena 1.

Doliu pentru Alina Pușcău

Potrivit primelor detalii, Tal Berkovich și-a pierdut viața în urma unui accident de circulație extrem de grav. Cunoscută publicului din România datorită participării sale la Chefi la cuțite, unde a primit cuțitul de aur din partea lui Ștefan Popescu, aceasta s-a remarcat prin talentul său culinar și prin prezența puternică în competiție.

Accidentul în care a fost implicată a avut consecințe fatale, iar moartea sa, la doar 40 de ani, a provocat un val de reacții emoționante în rândul celor care au cunoscut-o. Tragedia s-a produs în urmă cu câteva ore, iar vestea a fost confirmată de Alina Pușcău, profund afectată de pierderea prietenei sale.

Alina Pușcău, care a legat o prietenie strânsă cu Tal Berkovich în Statele Unite ale Americii, a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare. Cele două au rămas apropiate de-a lungul anilor, iar legătura lor a continuat și în timpul participării la Chefi la cuțite.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a transmis Alina Pușcău.

Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit într-un accident auto

În cadrul competiției culinare, Tal Berkovich s-a remarcat prin abilitățile sale gastronomice, fiind una dintre cele patru concurente care au primit cuțitul de aur. Ștefan Popescu i-a acordat acest privilegiu și i-a oferit încrederea de a conduce echipa sa, considerând-o una dintre cele mai promițătoare participante ale sezonului.

Pe lângă activitatea sa culinară, Tal Berkovich avea origini israeliene și românești și locuia în Statele Unite ale Americii. Era holistic chef, dar și actriță, iar pasiunea pentru gătit a apărut după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune care i-a impus restricții alimentare. Această experiență a determinat-o să exploreze gastronomia într-un mod profund personal.

„Mi-ai salvat viața și nu voi uita niciodată. Datorită ție sunt aici. Datorită ție știu ce înseamnă iubirea adevărată și prietenia. Te port pentru totdeauna în inima mea. Sincere condoleanțe familiei tale. Odihnește-te în pace”, a mai scris Alina Puşcău, într-o postare pe Instagram.

CITEŞTE ŞI: Ce ritual de frumusețe are Alina Pușcău? Așa se menține în formă fosta concurentă Asia Express, la 43 de ani

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”