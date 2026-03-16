De ce vitamine are nevoie organismul tău dacă ai pielea palidă. Corpul îți trimite un semnal de alarmă

De: Denisa Crăciun 16/03/2026 | 23:08
De ce vitamine are nevoie organismul/Sursa: pexels

Pielea palidă nu este întotdeauna un lucru obișnuit. Atunci când ne confruntăm cu acest aspect ar trebui să fim atenți la ce ne transmite corpul nostru. De cele mai multe ori, acesta este un semnal de alarmă că vitaminele lipsesc din organism.

Mulți dintre noi nu luăm în seamă semnalele pe care ni le transmite organismul. Acest lucru poate fi periculos dacă nu ajungem să consultăm un medic pentru a afla care este sursa problemei și care este rezolvarea ei.

Pielea palidă este un indicator important că sănătatea noastră este pusă în pericol. Specialiștii spun că acest semnal banal ne anunță că organismul nostru are nevoie de vitamine specifice pe care dacă nu le administrăm atunci când avem nevoie putem ajunge la afecțiuni grave.

Ce vitamină îți lipsește din organism dacă ai pielea palidă

Corpul uman transmite semnale clare atunci când există carențe din punct de vedere al vitaminelor. Pielea palidă este un indiciu că ne lipsește vitamina B12 și nu trebuie să ignorăm acest lucru. Vitamina B12 este un element esențial pentru funcționarea corectă a întregului organism. Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, ea are rolul de a menține sănătatea sistemului nervos, de a produce globulele roșii, dar joacă un rol esențial în producerea ADN-ului.

Deficiența de vitamina B12 poate duce la afecțiuni grave, precum anemia. Acest fapt reprezintă scăderea globulelor roșii, iar capacitatea sângelui de a transporta oxigenul în corp este redusă. Din acest motiv, pielea poate avea un aspect palid. Pe lângă asta, dacă sistemul nervos este afectat, pot apărea furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, dezechilibru frecvent, dureri de cap sau amețeli. În situații mai severe, unele persoane se pot confrunta chiar și cu ulcerații la nivelul gurii sau dificultăți la vedere.

De unde îți poți alimenta corpul cu vitamina B12

Vitamina B12 este foarte importantă pentru corp. Ea se găsește în alimente de origine animală, iar cele mai bune surse din care organismul își poate lua vitamina sunt carne, pește, ouă, produse lactate. De asemenea, unele cereale pot fi potrivite pentru a alimenta corpul cu B12. Persoanele care sunt vegane sau vegetariene nu își pot lua vitamina din resurse naturale, așadar este recomandat să apeleze la medici pentru a primi medicamente care conțin B12.

