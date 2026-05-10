Acasă » Știri » Pensionarii născuți între acești ani primesc cele mai mici pensii. Cine se încadrează

Pensionarii născuți între acești ani primesc cele mai mici pensii. Cine se încadrează

De: Elisa Tîrgovățu 10/05/2026 | 09:15
Pensionarii născuți între acești ani primesc cele mai mici pensii. Cine se încadrează
Pensionarii născuți între acești ani primesc cele mai mici pensii. Cine se încadrează
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În Germania, pensia de stat nu reușește, de cele mai multe ori, să asigure un trai confortabil. Pentru anumite generații, situația este și mai dificilă. Sumele primite sunt atât de mici încât cu greu pot acoperi cheltuielile esențiale de zi cu zi.

Valoarea pensiei diferă de la o persoană la alta, fiind influențată de mai mulți factori. Printre aceștia se numără anii de muncă, contribuțiile achitate sau veniturile obținute de-a lungul carierei. Din acest motiv, este dificil de spus, la modul general, care generații beneficiază de pensii mai mari sau mai reduse.

Chiar dacă toate generațiile au stabilită aceeași vârstă standard de pensionare, parcursul profesional diferă semnificativ de la o persoană la alta. Acest aspect e valabil și în cadrul aceleiași generații.

Cine primește cele mai mici pensii

Valorile pensiilor diferă considerabil, ceea ce face dificilă identificarea exactă a generațiilor care au fost dezavantajate. Totuși, evoluția nivelului pensiilor poate oferi o imagine orientativă asupra acestei situații, notează Stern.

Întrucât valorile absolute oferă puține informații despre puterea reală de cumpărare a pensiei la momentul în care aceasta a fost acordată, nivelul pensiei reprezintă un indicator mai relevant decât pensia medie atunci când vine vorba despre identificarea generațiilor cu venituri reduse la bătrânețe.

Acest indicator reflectă raportul dintre pensia standard — calculată pentru 45 de ani de contribuții la un nivel salarial mediu — și venitul mediu obținut de un angajat.

Sursa foto: arhivă Cancan.ro

Nivelul pensiilor a fost deosebit de redus în anii 2010. Cele mai mici valori au fost înregistrate în 2015, când a ajuns la 47,7%, dar și în 2014, 2016 și 2018, când s-a situat la 48,1%. În acea perioadă, raportul dintre pensia standard și veniturile medii ale angajaților a atins cele mai scăzute niveluri din istorie.

Efectele s-au resimțit inclusiv în rândul multor români care au muncit legal în Germania și au contribuit la sistemul de asigurări sociale. Pentru a determina generațiile afectate de aceste valori, calculele sunt raportate la anul pensionării și la vârsta legală de retragere din activitate.

Stabilirea vârstei de pensionare

Vârsta legală de pensionare reprezintă momentul la care o persoană se poate retrage din activitate fără ca pensia să fie diminuată. În cazul persoanelor asigurate născute înainte de 1 ianuarie 1947, limita este de 65 de ani.

Pentru cei născuți între 1947 și 1963, vârsta de pensionare crește treptat. Aceasta se situează între 65 și 67 de ani. În timp ce persoanele născute în 1964 și ulterior ajung, în mod standard, la pensionare la 67 de ani.

Raportând aceste reguli la anii cu cele mai scăzute niveluri ale pensiilor, rezultă că în 2015 au ieșit la pensie persoane născute în 1949, în 2014 cele născute în 1948, în 2016 cele din 1950, iar în 2018 cele din 1952. Din acest motiv, statistic, pensionarii născuți la sfârșitul anilor ’40 și începutul anilor ’50 sunt considerați a fi cei mai afectați de nivelurile reduse ale pensiilor.

CITEȘTE ȘI: 400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027

480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste oraşe din România. Care este condiția și cine se încadrează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Încă o altercație la Survivor: L-a lovit pe Lucian Popa și riscă să fie descalificat
Știri
Încă o altercație la Survivor: L-a lovit pe Lucian Popa și riscă să fie descalificat
Cele 3 alimente care te fac mai deștept, potrivit faimosului neurochirurg Vlad Ciurea
Știri
Cele 3 alimente care te fac mai deștept, potrivit faimosului neurochirurg Vlad Ciurea
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui...
Cum a fost primit Bolojan la Oradea după moțiune. Imagini cu premierul și concubina sa, păziți de jandarmi și la restaurant
Gandul.ro
Cum a fost primit Bolojan la Oradea după moțiune. Imagini cu premierul și...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un decor neobișnuit”
Adevarul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi...
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit
Digi24
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje...
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Mediafax
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Parteneri
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Click.ro
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care...
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Digi 24
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
Digi24
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul...
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Cum a fost primit Bolojan la Oradea după moțiune. Imagini cu premierul și concubina sa, păziți de jandarmi și la restaurant
Gandul.ro
Cum a fost primit Bolojan la Oradea după moțiune. Imagini cu premierul și concubina sa,...
ULTIMA ORĂ
Încă o altercație la Survivor: L-a lovit pe Lucian Popa și riscă să fie descalificat
Încă o altercație la Survivor: L-a lovit pe Lucian Popa și riscă să fie descalificat
Cele 3 alimente care te fac mai deștept, potrivit faimosului neurochirurg Vlad Ciurea
Cele 3 alimente care te fac mai deștept, potrivit faimosului neurochirurg Vlad Ciurea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Nimic nu prevestea tragedia
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Nimic nu prevestea tragedia
Teo Trandafir, dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Ioan Isaiu: ”A trecut de câteva ori pe ...
Teo Trandafir, dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Ioan Isaiu: ”A trecut de câteva ori pe lângă moarte. Acum nu i-a mai ieșit”
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Vezi toate știrile