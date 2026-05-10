Pensionarii născuți între acești ani primesc cele mai mici pensii. Cine se încadrează

În Germania, pensia de stat nu reușește, de cele mai multe ori, să asigure un trai confortabil. Pentru anumite generații, situația este și mai dificilă. Sumele primite sunt atât de mici încât cu greu pot acoperi cheltuielile esențiale de zi cu zi.

Valoarea pensiei diferă de la o persoană la alta, fiind influențată de mai mulți factori. Printre aceștia se numără anii de muncă, contribuțiile achitate sau veniturile obținute de-a lungul carierei. Din acest motiv, este dificil de spus, la modul general, care generații beneficiază de pensii mai mari sau mai reduse.

Chiar dacă toate generațiile au stabilită aceeași vârstă standard de pensionare, parcursul profesional diferă semnificativ de la o persoană la alta. Acest aspect e valabil și în cadrul aceleiași generații.

Cine primește cele mai mici pensii

Valorile pensiilor diferă considerabil, ceea ce face dificilă identificarea exactă a generațiilor care au fost dezavantajate. Totuși, evoluția nivelului pensiilor poate oferi o imagine orientativă asupra acestei situații, notează Stern.

Întrucât valorile absolute oferă puține informații despre puterea reală de cumpărare a pensiei la momentul în care aceasta a fost acordată, nivelul pensiei reprezintă un indicator mai relevant decât pensia medie atunci când vine vorba despre identificarea generațiilor cu venituri reduse la bătrânețe.

Acest indicator reflectă raportul dintre pensia standard — calculată pentru 45 de ani de contribuții la un nivel salarial mediu — și venitul mediu obținut de un angajat.

Nivelul pensiilor a fost deosebit de redus în anii 2010. Cele mai mici valori au fost înregistrate în 2015, când a ajuns la 47,7%, dar și în 2014, 2016 și 2018, când s-a situat la 48,1%. În acea perioadă, raportul dintre pensia standard și veniturile medii ale angajaților a atins cele mai scăzute niveluri din istorie.

Efectele s-au resimțit inclusiv în rândul multor români care au muncit legal în Germania și au contribuit la sistemul de asigurări sociale. Pentru a determina generațiile afectate de aceste valori, calculele sunt raportate la anul pensionării și la vârsta legală de retragere din activitate.

Stabilirea vârstei de pensionare

Vârsta legală de pensionare reprezintă momentul la care o persoană se poate retrage din activitate fără ca pensia să fie diminuată. În cazul persoanelor asigurate născute înainte de 1 ianuarie 1947, limita este de 65 de ani.

Pentru cei născuți între 1947 și 1963, vârsta de pensionare crește treptat. Aceasta se situează între 65 și 67 de ani. În timp ce persoanele născute în 1964 și ulterior ajung, în mod standard, la pensionare la 67 de ani.

Raportând aceste reguli la anii cu cele mai scăzute niveluri ale pensiilor, rezultă că în 2015 au ieșit la pensie persoane născute în 1949, în 2014 cele născute în 1948, în 2016 cele din 1950, iar în 2018 cele din 1952. Din acest motiv, statistic, pensionarii născuți la sfârșitul anilor ’40 și începutul anilor ’50 sunt considerați a fi cei mai afectați de nivelurile reduse ale pensiilor.

