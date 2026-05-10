BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?

Inspectorul la școală
Un inspector școlar vine într-o clasă de elevi de clasa a IV-a și decide să testeze nivelul de cunoștințe. Îl întreabă pe primul elev:
— Spune-mi, dacă pe o creangă sunt 5 păsări și împuști una, câte mai rămân?
Elevul se gândește puțin și răspunde:
— Niciuna, domnule inspector. Toate zboară speriate.
Inspectorul clatină din cap:
— Răspunsul corect era 4, dar îmi place cum gândești.
Elevul zâmbește mulțumit.
Apoi profesorul, ușor curios, îl întreabă pe inspector:
— Pot să vă pun și eu o întrebare?
— Desigur.
— Trei oameni stau pe o bancă și mănâncă înghețată. Unul o linge, altul o mușcă, iar al treilea o suge. Care dintre ei este căsătorit?
Inspectorul se gândește, roșește puțin și răspunde:
— Cel care o suge?
Profesorul zâmbește:
— De fapt, cel care are verighetă. Dar îmi place cum gândiți.
Inspectorul pleacă ușor jenat, iar elevii râd în șoaptă.
Vameșul și turistul
Un turist trece granița cu o valiză enormă. Vameșul îl oprește:
— Ce aveți în valiză?
— Nisip, răspunde turistul calm.
Vameșul se uită suspicios, o deschide, scotocește, dar găsește doar nisip. Îl lasă să treacă.
A doua zi, același turist. Aceeași valiză, aceeași poveste: „doar nisip”.
Se repetă situația timp de o săptămână. Vameșul devine nebun de curios, dar nu găsește nimic ilegal.
După câțiva ani, cei doi se întâlnesc întâmplător într-un restaurant.
Vameșul, deja pensionar, îi spune:
— Hai, spune-mi adevărul! Ce contrabandă făceai?
Turistul zâmbește și răspunde:
— Valize.
— Cum adică?
— Păi treceam zilnic cu valizele, dar nimeni nu se uita la ele… toți căutau nisipul.
Vameșul rămâne blocat câteva secunde, apoi izbucnește în râs:
— Recunosc… m-ai făcut!
CITEȘTE ȘI: BANC | De ce nu cântă cocoșul lui Bulă, de fapt