BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?

Inspectorul la școală

Un inspector școlar vine într-o clasă de elevi de clasa a IV-a și decide să testeze nivelul de cunoștințe. Îl întreabă pe primul elev:

— Spune-mi, dacă pe o creangă sunt 5 păsări și împuști una, câte mai rămân?

Elevul se gândește puțin și răspunde:

— Niciuna, domnule inspector. Toate zboară speriate.

Inspectorul clatină din cap:

— Răspunsul corect era 4, dar îmi place cum gândești.

Elevul zâmbește mulțumit.

Apoi profesorul, ușor curios, îl întreabă pe inspector:

— Pot să vă pun și eu o întrebare?

— Desigur.

— Trei oameni stau pe o bancă și mănâncă înghețată. Unul o linge, altul o mușcă, iar al treilea o suge. Care dintre ei este căsătorit?

Inspectorul se gândește, roșește puțin și răspunde:

— Cel care o suge?

Profesorul zâmbește:

— De fapt, cel care are verighetă. Dar îmi place cum gândiți.

Inspectorul pleacă ușor jenat, iar elevii râd în șoaptă.