Acasă » Bancuri » BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?

BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?

De: Elisa Tîrgovățu 10/05/2026 | 08:20
BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?
BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Este weekend și tocmai de aceea merită să profităm din plin de timpul liber, să ne relaxăm și să ne încărcăm bateriile. Chiar dacă mulți se gândesc deja la revenirea la serviciu de mâine, există și metode simple prin care putem lăsa grijile deoparte, măcar pentru câteva momente. CANCAN.RO vine cu o variantă perfectă pentru bună dispoziție: un banc savuros, pregătit special să vă stârnească râsul și să transforme atmosfera într-una mult mai veselă.

– Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine!
– Bine, Bulă, și ce-ai de gând să faci?
– Nu mai fur poșete!

Alte bancuri amuzante

Inspectorul la școală

Un inspector școlar vine într-o clasă de elevi de clasa a IV-a și decide să testeze nivelul de cunoștințe. Îl întreabă pe primul elev:
— Spune-mi, dacă pe o creangă sunt 5 păsări și împuști una, câte mai rămân?
Elevul se gândește puțin și răspunde:
— Niciuna, domnule inspector. Toate zboară speriate.
Inspectorul clatină din cap:
— Răspunsul corect era 4, dar îmi place cum gândești.
Elevul zâmbește mulțumit.
Apoi profesorul, ușor curios, îl întreabă pe inspector:
— Pot să vă pun și eu o întrebare?
— Desigur.
— Trei oameni stau pe o bancă și mănâncă înghețată. Unul o linge, altul o mușcă, iar al treilea o suge. Care dintre ei este căsătorit?
Inspectorul se gândește, roșește puțin și răspunde:
— Cel care o suge?
Profesorul zâmbește:
— De fapt, cel care are verighetă. Dar îmi place cum gândiți.
Inspectorul pleacă ușor jenat, iar elevii râd în șoaptă.

Vameșul și turistul

Un turist trece granița cu o valiză enormă. Vameșul îl oprește:
— Ce aveți în valiză?
— Nisip, răspunde turistul calm.
Vameșul se uită suspicios, o deschide, scotocește, dar găsește doar nisip. Îl lasă să treacă.
A doua zi, același turist. Aceeași valiză, aceeași poveste: „doar nisip”.
Se repetă situația timp de o săptămână. Vameșul devine nebun de curios, dar nu găsește nimic ilegal.
După câțiva ani, cei doi se întâlnesc întâmplător într-un restaurant.
Vameșul, deja pensionar, îi spune:
— Hai, spune-mi adevărul! Ce contrabandă făceai?
Turistul zâmbește și răspunde:
— Valize.
— Cum adică?
— Păi treceam zilnic cu valizele, dar nimeni nu se uita la ele… toți căutau nisipul.
Vameșul rămâne blocat câteva secunde, apoi izbucnește în râs:
— Recunosc… m-ai făcut!

CITEȘTE ȘI: BANC | De ce nu cântă cocoșul lui Bulă, de fapt

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele
BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui...
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
Gandul.ro
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un decor neobișnuit”
Adevarul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi...
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit
Digi24
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje...
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Mediafax
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Parteneri
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Click.ro
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care...
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Digi 24
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
Digi24
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul...
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
Gandul.ro
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor ...
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather
A ridicat Cupa Campionilor cu Steaua, dar sfârșitul lui a fost cumplit. Din paradisul fotbalului direct ...
A ridicat Cupa Campionilor cu Steaua, dar sfârșitul lui a fost cumplit. Din paradisul fotbalului direct în iadul vieții
Au divorțat, dar au rămas parteneri în afaceri. Acum câștigă milioane de dolari
Au divorțat, dar au rămas parteneri în afaceri. Acum câștigă milioane de dolari
Cum arată casa lui Rareș, ”cel mai fericit om de pe pământ”. Numai în filme vezi așa ceva!
Cum arată casa lui Rareș, ”cel mai fericit om de pe pământ”. Numai în filme vezi așa ceva!
Vezi toate știrile