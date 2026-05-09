Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele

Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele

De: David Ioan 09/05/2026 | 18:51
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de senzaţie, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Aşa că ia-ţi porţia de voie bună alături de noi în rândurile de mai jos.

Am știut că-i femeia visurilor mele atunci când m-a întrebat: „Sarmale sau ardei umpluți?”

Alte bancuri amuzante

Ora de fizică. Profesoara întreabă:

– Bulă, ce este un an lumină?
– Un an lumină este 12 facturi de curent, doamna profesoară!

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.
HR-ul îl întreabă:
– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?
Tipul:
– Sinceritatea.
HR-ul:
– Nu cred că sinceritatea e un defect…
Tipul:
– Mă doare-n cot ce crezi tu.
HR-ul, puțin șocat, continuă:
– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?
Tipul:
– Sunt foarte atent la detalii.
HR-ul:
– Perfect! Dă-mi un exemplu.
Tipul:
– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.
HR-ul:
– Cum ai ajuns la concluzia asta?!
Tipul:
– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”

BANC | Bulă, la restaurant: „Îmi puteți pune restul la pachet?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”
BANCUL ZILEI | Sfințirea apartamentului
Bancuri
BANCUL ZILEI | Sfințirea apartamentului
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima...
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit spre Piața Victoriei
Gandul.ro
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit...
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport.ro
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Amenda colosală cu care s-a ales un motociclist urmărit de polițiști după ce a ignorat semnalul de oprire
Adevarul
Amenda colosală cu care s-a ales un motociclist urmărit de polițiști după ce...
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul...
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile...
Parteneri
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Click.ro
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de...
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă avansează, în ciuda sprijinului acordat inamicului”
Digi 24
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă...
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în...
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit spre Piața Victoriei
Gandul.ro
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit spre Piața...
ULTIMA ORĂ
Olivia Steer, victorie în instanță după divorțul de Andi Moisescu. Magistrații au dat verdictul ...
Olivia Steer, victorie în instanță după divorțul de Andi Moisescu. Magistrații au dat verdictul final!
Motivul real pentru care Ioan Isaiu a lipsit de pe micile ecrane în ultimii ani. Cum și-a motivat absența, ...
Motivul real pentru care Ioan Isaiu a lipsit de pe micile ecrane în ultimii ani. Cum și-a motivat absența, înainte să moară
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Doinița Oancea și Dorian Popa, devastați după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Era un om ...
Doinița Oancea și Dorian Popa, devastați după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun și plin de viață”
Ce relație avea Alice cu călăul său, de fapt. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce relație avea Alice cu călăul său, de fapt. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ultimul mesaj al lui Ioan Isaiu. Ce a postat actorul cu 3 zile înainte să moară
Ultimul mesaj al lui Ioan Isaiu. Ce a postat actorul cu 3 zile înainte să moară
Vezi toate știrile