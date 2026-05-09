Olivia Steer, victorie în instanță după divorțul de Andi Moisescu. Magistrații au dat verdictul final!

De: Emanuela Cristescu 09/05/2026 | 19:25
Olivia Steer în instanță/ Sursa foto Social Media
Fosta prezentatoare TV Olivia Steer (50 de ani) a obținut o victorie importantă în instanță, după un proces lung și complicat care s-a întins pe nu mai puțin de șapte ani.

Judecătorii au decis ca autoritățile locale să restituie familiei sale o suprafață de 26 de hectare de teren, după ce ani la rând instituțiile au susținut că respectivul teren nu figura în evidențele oficiale.

Dosarul a fost deschis la Judecătoria Carei și a vizat o dispută de moștenire în localitatea Căuaș. De-a lungul procesului, poziția autorităților a fost constantă: terenul nu ar fi existat în inventar. Cu toate acestea, instanța a răsturnat complet situația.

Magistrații au dat câștig de cauză familiei Steer și au obligat comisiile locale și județene să pună în posesie moștenitorii.

În hotărârea instanței se arată:

„Admite plângerea formulată și precizată de petenții S. ELENA, MOISESCU OLIVIA FELICIA și S. ALEXANDRU, în contradictoriu cu intimatele … Obligă intimata Comisia locală Căuaş pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor la întocmirea documentaţiei necesare și punerea în posesie în natură pentru suprafaţa totală de 25,8 ha teren arabil, pe un amplasament aflat în rezerva Comisiei locale Căuaș pentru A. Felicia, S. Elena si Moisescu Olivia Veturia;

Andi Moisescu și Olivia Steer/Foto: social media

Obligă intimata Comisia locală Căuaş pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor să înainteze documentaţia necesară pentru punerea în posesie în natură pentru suprafaţa totală de 25,8 ha teren intimatei Comisia judeţeană Satu Mare pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în vederea emiterii titlului de proprietate pe numele beneficiarilor, pentru suprafaţa de 25,8 ha teren”.

Decizia vine după ani întregi de procese, expertize și controverse administrative, în care familia a încercat să își recupereze drepturile.

Un proces lung și tensionat

Cazul fostei soții a lui Andi Moisescu a fost unul de durată, marcat de numeroase termene și dispute între părți. În tot acest timp, autoritățile locale au susținut că terenul nu ar fi fost înregistrat, poziție respinsă în final de instanță.

Victoria vine după aproape un deceniu de la deschiderea conflictului juridic, perioadă în care dosarul a trecut prin mai multe etape procedurale.

Dincolo de proces, Olivia Steer este în continuare o prezență activă în spațiul public și online. Fosta prezentatoare TV a renunțat în urmă cu ani buni la televiziune și s-a concentrat pe promovarea unui stil de viață alternativ, devenind o voce cunoscută în mediul digital. Ea a divorțat recent de Andi Moisescu.

Absolventă de studii juridice și cu începuturi în presa scrisă, ea a lucrat ulterior în televiziune, la posturi precum Pro TV și Acasă TV, înainte de a se retrage din media tradițională.

De-a lungul timpului, fosta soție a lui Andi Moisescu a povestit despre dificultățile întâmpinate după ieșirea din televiziune:

„Mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni. M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul de a le exprima liber.”

