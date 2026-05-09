Ultimul interviu al lui Ioan Isaiu. Discursul său i-a impresionat pe români

De: David Ioan 09/05/2026 | 20:20
Moartea neașteptată a actorului Ioan Isaiu readuce în prim‑plan unul dintre ultimele sale momente publice, un discurs rostit în fața Teatrului Național Cluj‑Napoca, care, privit acum, capătă o încărcătură emoțională diferită. Cu câteva luni înainte de dispariție, actorul participa la un protest simbolic al artiștilor față de regulile propuse de Ministerul Culturii privind evidența timpului de lucru.

În februarie, zeci de actori și artiști ai instituțiilor de spectacole din Cluj s‑au alăturat unui „protest de stare”, organizat simultan în mai multe orașe. Principala nemulțumire viza instrucțiunile ce ar fi impus o monitorizare strictă a activității artistice, considerate de participanți drept o formă de birocratizare care ar fi afectat procesul de creație.

Ultimul interviu al lui Ioan Isaiu înainte de moarte

În mijlocul colegilor săi, Ioan Isaiu a avut una dintre cele mai ferme intervenții, explicând ce presupune, în realitate, munca unui artist.

„Faptul că cineva vrea să-ți cronometreze gândul, să-ți cronometreze visul mi se pare total neavenit și venit de la oameni care sunt în necunoștință de cauză totală. Sunt absolut sigur că cei care s-au gândit la așa-zisa normizare, normatare a muncii actorului, a omului de cultură, a instrumentistului, a solistului, a balerinului nu înțeleg ce presupune această profesie”, spunea el.

Actorul ironiza și ideea unui program fix, aplicat mecanic în domeniul artistic.

„Hai să-l punem pe balerin opt ore să se antreneze și seara, la spectacol, să fie incapabil să urce pe scenă. Sau noi să lucrăm de la 9 la 15, de la 8 la 16 și pe la 11 facem și un spectacol: cine vine, vine, cine nu, ‘veniți la muncă, nu ne interesează’. Iar seara închidem teatrul, punem lacătul pe ușă și la revedere”.

El sublinia că pregătirea unui rol nu poate fi redusă la un interval orar prestabilit.

„Munca actorului nu constă în opt ore. Actorul studiază un rol poate toată ziua, luni în șir, săptămâni în șir, până ajunge la rezultatul final. Suntem creatori, nu suntem confecționeri de personaje, de piese”.

„Nu poți cronometra gândul și visul”

Isaiu ridica și problema imposibilității de a cuantifica procesul creativ.

„Haideți să vedem care este norma unui regizor, care trebuie să se gândească luni în șir înainte cum să pună în scenă un spectacol. Cum putem cuantifica gândurile lui? Cum putem cuantifica zvâcnirea lui artistică? Nu putem”.

În finalul intervenției, actorul vorbea despre presiunea percepției publice și despre dificultatea de a explica volumul real de muncă.

„Noi putem completa, eu pot să depășesc 12 ore de studiu pe zi și să completez pe hârtie. Omul din stradă o să mă creadă că eu stau 12 ore și studiez un text? Nimeni nu se gândește la asta”.

Protestul s‑a înscris într‑un val amplu de reacții ale artiștilor din țară, iar proiectul contestat a fost ulterior retras de Ministerul Culturii. Astăzi, declarațiile lui Ioan Isaiu rămân printre ultimele sale luări de poziție publice, un mesaj despre libertatea creației care, în contextul dispariției sale, capătă o greutate suplimentară.

