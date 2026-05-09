Motivul real pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!

De: David Ioan 09/05/2026 | 20:27
Un bărbat condamnat anterior pentru omor şi eliberat condiţionat anul trecut a recunoscut imediat fapta după ce a fost capturat de poliţişti în cazul crimei din Bihor. Individul, care lucra ca cioban la ferma unde eleva de 18 ani efectua practica, le-a spus anchetatorilor că gelozia l-a determinat să acţioneze.

Bărbatul a fost găsit ghemuit într-un lan de rapiţă, cu ajutorul unei camere cu termoviziune folosite din elicopter. Zeci de poliţişti şi jandarmi au încercuit zona şi l-au imobilizat, după ore de căutări coordonate în teren.

“N-am vrut! Din gelozie!”

După prindere, suspectul a fost încătuşat şi dus până la un drum comunal, unde a admis în faţa poliţiştilor că a ucis-o pe Alicia, eleva de 18 ani aflată în practică la ferma de capre unde el era angajat. Peste 150 de forţe de ordine au participat la operaţiunea de localizare a bărbatului considerat deosebit de periculos.

„Arma a fost găsită în apropierea zonei faptei. Este posibil, nu pot să comentez încă, că nu a fost interogat”, a declarat Alin Hanis, şeful IPJ Bihor. Declaraţia marchează una dintre primele confirmări oficiale privind probele găsite la locul crimei.

A doua zi, suspectul a fost readus la locul faptei pentru reconstituire, având un bandaj în jurul gâtului. Ulterior, a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

„N-am vrut (n.r să o ucid)! Din gelozie! Da, îmi pare rău!”, a spus bărbatul în faţa anchetatorilor.

Povestea de dragoste dintre Alice şi călăul său, plătită cu preţul vieţii

Mama victimei a rememorat momentul în care şi-a strâns în braţe perna fiicei, în timp ce tatăl a criticat faptul că patronul fermei nu i-a informat despre comportamentul suspect al angajatului.

„Dacă băiatul ăla s-a dat la ea, el trebuia să observe sau nevastă-sa. Imposibil să nu vadă şi trebuia să ne anunţe pe mine şi pe nevastă-mea. Eu cu nevasta mea n-am ştiut de nicio relaţie. N-am ştiut de nicio relaţie, pentru că dacă noi ştiam, noi nu o lăsam la practică”, a declarat Incze Zsolt, tatăl fetei.

Un localnic a vorbit despre reputaţia familiei:

„Păcat de săraca de fetiţă, că era tânără. Taică-său era un domn cumsecade”. Comunitatea a reacţionat cu indignare, mai ales în contextul trecutului penal al agresorului.

În 2010, bărbatul fusese condamnat la 20 de ani de închisoare pentru tâlhărirea şi uciderea unui bătrân. Acesta a fost eliberat condiţionat anul trecut de judecătorii din Satu Mare, fiind considerat reeducat. În prezent, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul uciderii elevei.

