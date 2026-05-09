Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea

Papa Leon al XIV‑lea i-a primit sâmbătă, la Vatican, pe oficialii şi jucătorii lui Inter Milano, proaspăt campioni ai Italiei, într-o audienţă la care a participat şi antrenorul român Cristian Chivu. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce echipa şi-a asigurat titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Suveranul Pontif i-a felicitat pe fotbalişti pentru performanţa obţinută şi le-a transmis că succesul lor are un impact direct asupra tinerilor care îi privesc ca modele. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

„În timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri. Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la «eroii» lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru”, a transmis Papa Leon al XIV‑lea.

Echipa lui Chivu, de pe gazon la Vatican

Pontiful a evidenţiat că drumul spre titlu a fost construit prin disciplină, perseverenţă şi unitate, subliniind că aceste valori pot deveni un reper pentru generaţiile tinere. De asemenea, i-a încurajat pe jucători să transforme experienţa acestui sezon într-un mesaj pozitiv, nu doar într-o reuşită sportivă.

Cristian Chivu s-a numărat printre cei prezenţi la audienţă, după ce a reuşit o performanţă rară în istoria clubului: a devenit al doilea om care câştigă campionatul Italiei atât ca jucător, cât şi ca antrenor al lui Inter Milano.

Inter are în palmares 21 de titluri în Serie A şi nouă Cupe ale Italiei. Echipa pregătită de Chivu urmează să dispute pe 13 mai finala Cupei Italiei, împotriva formaţiei Lazio.

