Cum l-a felicitat José Mourinho pe Cristi Chivu, după ce a devenit campion cu Inter? Ce scrie presa din Italia

Cristi Chivu a reușit o performanță remarcabilă, cucerind titlul de campion al Italiei chiar din primul său sezon pe banca echipei Inter Milan. Succesul nu a trecut neobservat și a fost asaltat de mesaje de felicitare din lumea fotbalului. Printre acestea, unul a avut o semnificație aparte: cel trimis de José Mourinho, antrenorul sub comanda căruia a trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale de jucător.

Relația dintre Cristi Chivu și José Mourinho este una solidă, construită în perioada în care au colaborat la Inter, inclusiv în sezonul istoric 2009-2010, când clubul italian a reușit celebra triplă, când în același sezon echipa a câștigat trei titluri.

Mesajul lui José Mourinho a fost primit cu multă căldură, fiind nu doar o simplă felicitare, ci și o dovadă a respectului reciproc care s-a păstrat de-a lungul anilor. Nu a lipsit nici nota caracteristică de umor a portughezului, care ar fi făcut o aluzie la influența pe care a avut-o în formarea lui Cristi Chivu.

„Unele dintre acestea (n.r. mesaje) au fost deosebit de apreciate, printre care și cel de la Mourinho.

Chivu a fost jucătorul său timp de doi ani, iar împreună cei doi au trăit un sezon perfect, cel al tripletei din 2010. Pe scurt, legătura dintre cei doi este puternică. Mou l-a felicitat pe Chivu pentru titlul național și, probabil, a strecurat și o glumă referitoare la faptul că acesta a avut un maestru excelent”, a transmis Corriere dello Sport.

Ce planuri are Cristi Chivu pentru următorul sezon

După câștigarea celui de-al 21-lea titlu din istoria clubului, Inter se pregătește deja pentru viitor. Oficialii echipei sunt hotărâți să întărească lotul, iar Chivu își dorește să își lase amprenta asupra reconstrucției.

Mai mulți jucători importanți se apropie de finalul contractelor, ceea ce va duce la schimbări semnificative în echipă. În același timp, există incertitudini legate de unii titulari, precum Alessandro Bastoni, care este dorit de FC Barcelona. Tehnicianul român a subliniat recent că fotbalul modern pune accent tot mai mult pe forța ofensivă, sugerând direcția în care vrea să dezvolte echipa în sezonul următor.

CITEȘTE ȘI: Promisiunea făcută de Cristi Chivu tatălui său. Antrenorul face dezvăluiri emoționante despre tragedia care i-a marcat viața

Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție la care ținem foarte mult”