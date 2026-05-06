Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Cum s-ar fi dat de gol

Cabral Ibacka pare să treacă prin clipe grele. Acesta a postat în ultima perioadă mai multe mesaje cu subînțeles. Deși nu a oferit nicio informație oficială, nu putem să nu ne gândim că povestea de iubire dintre el și Andreea Ibacka ar fi ajuns la final. Pe lângă descrierile ieșite din comun, un alt detaliu a ieșit în evidență: cei doi nu se mai afișează împreună. Mai mult decât atât, ambii sunt plecați în vacanță, însă în destinații diferite.

Cabral și Andreea s-au despărțit?

Prezentatorul TV și celebra actriță sunt împreună de mulți ani. Împreună au doi copii, Namiko și Tiago. Dacă până acum cei doi postau ca o familie fericită, lucrurile s-au schimbat. Aceștia nu au mai postat împreună, iar de pe pagina Andreei au dispărut numeroase imagini. În plus, ea se află în Elveția singură, în timp ce și el este plecat departe de casă, dar fără ea sau copiii săi. De asemenea, alte detalii care ies la suprafață încă de câteva zile, sunt mesajele pe care partenerul ei, Cabral, postează videoclipuri și imagini alături de mesaje neobișnuite.

Cel mai recent mesaj este postat chiar în decursul zilei de miercuri, 6 mai. Acesta a postat un mesaj care îi trimite pe urmăritori și nu numai, la momente de tristețe. În postare vorbește despre iubire și rănile care pot apărea.

Un singur om iubit cum trebuie poate repara în tine răni și fragilități pe care lumea întreagă le-a făcut în ani, a scris Cabral Ibacka pe pagina sa de Instagram.

Mai mult, nu este singurul mesaj de acest fel. În data de de 2 mai, bărbatul a postat despre epuizarea emoțională și cât de important este să ceri ajutor atunci când simți că ai nevoie.

Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră. Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru. Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Că nopțile devin mai lungi. Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet. Adevărul? Bărbații nu sunt făcuți din fier. Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere. Uneori, cel mai mare curaj nu e să reziști, ci să spui: nu mai pot. Să ceri ajutor. Să vorbești. Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva. Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți. Ești mai viu. Și poate că exact asta trebuie să învățăm: că nu trebuie să ducem totul singuri, că nu trebuie să fim mereu bine, că uneori… e OK să nu fie OK. Ai grijă de tine. Nu doar de tot ce e în jurul tău, a mai scris el.

Fanii prezentatorului au reacționat imediat

Urmăritorii lui Cabral au observat imediat schimbarea prin care trece. Fiind îngrijorați, i-au lăsat mesaje de susținere și că speră să fie bine.

Sperăm că ești bine, împreună cu toți cei dragi!

Altfel,și bărbații sunt oameni,nu pietre.Să simți,să te exteriorizezi,să spui ce ai pe suflet,nu e slăbiciune,e curaj,e normalitate.

Toate cele bune!🙏 ;Care-i treaba cu citatele astea,de unde le scoți?!Esti bine,Frățică?Ai nevoie de ceva? ;Sper că ești bine! ;Dacă ai nevoie de orice,sunt aici! Ai grija de tine! ;Omule bun , sper sa fii bine și da și bărbații plâng iar acest lucru nu-l face mai puțin bărbat ci arată că este un om că un om ,iar eu iubesc oamenii !, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

