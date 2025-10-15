Andreea Ibacka a dat tot din casă! Îl pune la respect pe Cabral, iar el nu comentează! „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”

Cabral și Andreea Ibacka sunt precum sarea și piperul, iar umorul este unul dintre ingredientele care le condimentează viața și stârnește multe râsete. Soția lui Cabral recunoaște că este o persoană extrem de bine organizată, iar tot ce ține de activitățile celor doi copii este stabilit din timp și fiecare membru din familie este implicat. În plus, nu există nici cea mai mică șansă să apară vreo încurcătură în program, întrucât, așa cum a povestit, pentru CANCAN.RO, este “picătura chinezească” și dă remindere…fără număr.

Andreea Ibacka a schimbat prefixul în august, dar la cum arată e greu de crezut că buletinul îi indică vârsta de 40 de ani. “Chiar sunt norocoasă, le mulțumesc alor mei pentru gene. Nu despre asta-i vorba până la urmă. Cred că mai important este să rămânem tineri la spirit. Și eu, într-adevăr, mă simt de multe ori o puștoaică. Mai copilăresc și eu alături de copiii mei. E foarte frumos să ai copii și să traversezi etapa asta pe care o avem noi acum”, ne-a spus Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka: “Am un document în care efectiv am împărțit pe zile, pe ore, pe ture cu toată lumea”

Namiko este în clasa pregătitoare, iar Tiago la grădiniță. Actrița este o mamă implicată și se ocupă îndeaproape de cei doi copii. E drept că are și ajutoare, pentru că altfel nu ar avea cum să fie în două locuri în același timp. “Grija mea principală chiar a fost familia și cumva adaptarea la rutina asta nouă, cu toate activitățile copiilor, cu școala și așa mai departe. Am un program. Eu, în general, sunt o tipă așa, organizată. Deși de multe ori mi se dovedește că fac planuri doar ca să am ce să schimb după aceea”, ne-a povestit soția lui Cabral.

Iar organizarea chiar este ca la carte, nu făcută în grabă, pe ultima sută de metri. În felul acesta, știe clar care sunt persoanele pe care se poate baza, dar și intervalele aferente. “Am un document în care efectiv am împărțit pe zile, pe ore, pe ture cu toată lumea: cu soacră mea, cu maică mea, cu soțul, cu toată lumea. Cine duce, cine adduce că avem engleză, înot, arte marțiale, gimnastică. Sunt multe. Și ăsta a fost stresul meu de până acum”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka: “Eu, picătura chinezească, cicălitoare de mică, dau remindere la toată lumea”

Chiar dacă programul activităților la care merg Namiko și Tiago este cunoscut de părinți și bunici, Andreea se asigură întotdeauna că schema făcută de ea funcționează. Soțul o respectă întocmai, nu de alta, dar nu are cum să scape ceva, întrucât Andreea e mereu pe fază. “Noi funcționăm foarte bine pe scris, așa că și dacă uită cineva ceva, eu, picătura chinezească, cicălitoare de mică, dau remindere la toată lumea”, ne-a mărturisit ea.

Chiar dacă a avut ani buni în care s-a dedicat exclusiv creșterii celor doi copii și a lăsat cariera în stand by, acum, lucrurile reintră pe făgaș normal. “Le las un pic să se așeze și după aceea, cu siguranță demarez ceva nou. Mi-ar plăcea foarte mult să joc din nou. Să fie primit. (n.r. film sau serial). Vreau să-mi canalizez mai multă grijă și atenție în direcția asta”, a concluzionat ea.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: Schimbare majoră pentru Andreea Ibacka din această toamnă! „Nici nu mai speram că se va întâmpla asta”

NU RATA: Ce sechele are Andreea Ibacka după accidentul de motocicletă. Este obligată să facă asta, timp de 2-3 ore pe zi

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.