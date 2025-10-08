Ce sechele are Andreea Ibacka după accidentul de motocicletă. Este obligată să facă asta, timp de 2-3 ore pe zi

În luna iulie 2025, Andreea Ibacka și Cabral au fost implicați într-un accident rutier. Impactul a trimis-o pe artistă direct la spital, iar în aceste momente încă se află într-un proces de recuperare fizică, dar și emoțională. Cum se simte, dar și care este starea de spirit a soției moderatorului de la Pro TV?

În vara acestui an, Andreea Ibacka și Cabral au fost implicați într-un accident rutier în București. Cei doi se aflau pe motocicletă, iar la un moment dat au fost loviți de un șofer care a schimbat banda de mers fără să se asigure corespunzător. În urma impactului, soția prezentatorului TV a fost aruncată pe asfalt, la 4-5 metri distanță de la locul impactului, și a suferit mai multe leziuni. A fost transportată de urgență la spitalul Floreasca, unde a primit îngrijiri medicale. Din fericire, Cabral a scăpat teafăr și nu a avut nevoie de ajutor de specialitate.

Cum se simte Andreea Ibacka după accidentul suferit pe motocicletă

Deși au trecut aproape 3 luni de la incident, Andreea Ibacka încă se află într-un proces de recuperare, care cel mai probabil va mai dura câteva luni. Aceasta a declarat că încă se resimte după accidentul de motocicletă suferit și că nu s-a refăcut complet. Are dureri la coaste și face kinetoterapie și fizioterapie pentru a-și recăpăta mobilitatea la mâna stângă, dar și tot felul de exerciții.

„Deşi încă mă dor coastele şi fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru așa prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2-3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție. Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4-5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor”, explică Andreea Ibacka.

Dacă din punct de vedere fizic recuperarea a decurs conform planurilor, din punct de vedere emoțional accidentul suferit a lăsat urme adânci. Andreea Ibacka susține că șocul și sperietura au fost atât de mari încât și acum retrăiește momentul impactului cu mașina care le-a tăiat calea. De asemenea, a mărturisit că de atunci nu s-a mai urcat pe motocicletă.

”Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina care ne-a tăiat calea. A urmat saltul meu peste Cabral, peste motor, peste mașina perpendiculară pe șosea. A fost scurt, dar nu știu cum se face că am avut timp de multe gânduri. Cele mai importante, legate de copiii mei, credeam inițial că n-o să-i mai văd. Sigur că am realizat mai mult ca oricând că se poate întâmpla ceva catastrofal la o simplă plimbare de 30 minute prin oraș, chiar dacă mergi regulamentar. Nu m-am mai urcat pe motor de atunci.”, a mai spus soția lui Cabral pentru Viva.ro.

