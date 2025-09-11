Acasă » Exclusiv » Propunerea cu care ştirista de la ProTV și-a șocat colegul de pupitru: l-a invitat la restaurant şi… “N-am stat deloc pe gânduri”

Propunerea cu care ştirista de la ProTV și-a șocat colegul de pupitru: l-a invitat la restaurant şi… “N-am stat deloc pe gânduri”

De: Andreea Archip 11/09/2025 | 14:09
Roxana Hulpe, prezentatoarea Știrilor Pro TV din weekend revine de săptămâna viitoare la program full time, întrucât Zora, fiica ei și a lui Bogdan Rădulescu a început grădinița. Mamă dedicată, vedeta TV a preferat să își dedice tot timpul liber micuței. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta TV ne-a povestit despre dorința micuței de a avea un bebeluș adevărat acasă, dar și cum a ajuns să îl ceară de naș pe Cosmin Stan, colegul ei.

Vara trecută, Roxana Hulpe și Bogdan Rădulescu au făcut nunta. În anul 2022, știrista de la Pro TV a fost cerută în căsătorie la UNTOLD de către Bogdan Rădulescu, manegerul festivalului. Prezentatoarea TV a spus atunci un mare „DA” și tot atunci, în data de 3 septembrie, cei doi au ajuns în fața ofițerului de la Starea Civilă.  În primăvara lui 2023 cuplul își boteza fetița, rolul de părinți spirituali fiind asumat de Cosmin Stan și de soția acestuia Oana. Obișnuiți deja în postura de nași, cei doi i-au cununat în iunie 2024 pe Roxana și pe Bogdan, alături de Cabral și Andreea Ibacka și ei antamați ca nași. Prezentă zilele trecute la VIVA Influencers Party 2025, Roxana Hulpe ne-a vorbit și despre planul lor legat de mărirea familiei.

Roxana Hulpe: “Zora nu a plâns, dar eu da, și am păzit poarta grădiniței”

CANCAN.RO: Cum arată weekend-urile tale? Le începi destul de vreme.

Roxana Hulpe: Sâmbăta și duminica mă trezesc la ora 5.00, devreme, după care încerc să intru în formă, pentru că începe jurnalul la ora 7 fără 3 minute și suntem live până la ora 10. 00. E greu, pentru că după amiaza pe la 16.00-17.00 încep să rămân fără energie, iar fetița mea atunci se trezește din somnul de prânz și își dorește să petrecem timp împreună. Dar e frumos, fac asta de 5 ani alături de Cosmin, colegul meu, și nu regret nimic, mai vreau!

CANCAN.RO: Cum este viața alături de Zora?

Roxana Hulpe: Am început grădinița.

CANCAN.RO: Ai plâns?

Roxana Hulpe: Da, ea nu a plâns, dar eu da și am păzit poarta. Pe 15 septembrie revin pe teren după aproape 3 ani de pauză în redacția știrilor. Atunci e cazul să rămână la program prelungit, așa că e complicat. Mi se pare că nu mai e bebelușa mea s-o țin și să controlez tot ce i se întâmplă. Trebuie să-i dau drumul. E o etapă frumoasă, dar e greu pentru părinți, mamele știu.

Roxana Hulpe, despre dorința fiicei sale: “Mama, vreau un bebeluș adevărat!”

CANCAN.RO: Aveți planuri pentru o surioară sau un frățior?

Roxana Hulpe: Ne gândim la asta, Zora chiar mi-a zis zilele acestea: “Mama, vreau un bebeluș adevărat care să dea din picioare. Îmi aduci?” Nu știu. Încă tatonăm, vedem. Am 35 de ani, Bogdan e și el aproape de mine. Avem ani înainte, viața înainte, vedem. Dar ne dorim, cine știe.

CANCAN.RO: Vreau să vorbim un pic și despre părinții voștri spirituali. Cum s-a legat această familie extinsă?

Roxana Hulpe: Noi avem mulți nași.

Nașul Cosmin Stan și fina Roxana Hulpe la pupitrul Știrilor Pro TV

CANCAN.RO: Mă refer la Cabral și la Andreea.

Roxana Hulpe: Și Cosmin, colegul meu de la știri, cu Oana sunt nașii noștri. Cabral cu Andreea sunt acolo în fiecare zi. Chiar dacă nu vorbim în fiecare zi, îi simțim. Și asta cred că e foarte important atunci când îți alegi părinții spirituali, să știi că sunt cu tine. Suntem prieteni cu Cabral și cu Andreea de mult timp. Bogdan e un prieten foarte bun cu Cabral. Ei petrec foarte mult timp împreună, așa că și eu cu Andreea ne-am împrietenit foarte ușor, pentru că avem aceleași priorități. Și îți aduci aproape prietenii, nu? Iar cu Cosmin și cu Oana a fost foarte simplu, pentru că eu cu Cosmin suntem colegi și prieteni de atâta timp la știrile PRO TV, așa că n-am stat deloc pe gânduri.

Roxana Hulpe despre Cosmin Stan: “A fost șocat”

CANCAN.RO: Se aștepta să-l ceri de naș?

Roxana Hulpe: Nu. A fost șocat. Într-o seară l-am sunat să ieșim la un restaurant. Am ieșit toți patru în cuplu și i-am zis: măi, uite, știi că s-a născut Zora. Uite, mi-aș dori foarte tare ca voi să fiți nașii Zorei. Erau: poftim?! Da, nu se așteptau, s-au bucurat foarte tare și din acel moment am simțit că am devenit familie. La fel s-a întâmplat și cu Cabral și cu Andreea. Chiar dacă era o relație de prietenie, acum suntem familie.

CANCAN.RO: Cum arată viața ta departe de camerele de filmat? Ce pasiuni ai? Cum îți petreci timpul liber?

Roxana Hulpe: Dacă ai sta o zi cu mine… Fac multe lucruri, dar de când este Zora am renunțat la mare parte din ele, pentru că mi-am dorit foarte tare ca primii doi ani jumate să-i petrec cu ea și să stau exclusiv să mă ocup de ea.

Tocmai de aceea nu m-am întors pe teren, am rămas doar cu jurnalul în weekend și în rest am făcut treaba asta de parenting full time. Dar îmi plăcea să merg foarte tare la sală, îmi plăcea să plec în vacanțe, ceea ce nu s-a mai întâmplat pentru că eu sunt o mamă panicată și simt că suntem în siguranță acasă. O să reluăm vacanțele pentru că mi-e dor de asta. Îmi place să fac sport, merg la sală, fac asta. Și îmi place să stau la Gilău, la părinții mei, aproape de Cluj. Îmi place să stau acolo și aș sta mult.

Foto: Instagram

