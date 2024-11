Vedeta PRO TV care trăiește ca în basme: „Mi s-a schimbat viața cu totul”

În ultimii ani, viața Roxanei Hulpe s-a schimbat radical. Vedeta și-a văzut toate dorințele împlinite, iar de când a devenit mămică viața ei este perfectă. Vedeta Pro TV a vorbit despre toate realizările sale și recunoaște că este o femeie împlinită și fericită, chiar dacă viața nu este așa ușoară acum.

De ceva timp, Roxana Hulpe trăiește viața pe care a visat-o. În urmă cu un an și 10 luni a devenit mămică pentru prima oară, iar în luna iunie a acestui an a făcut și nunta cu Bogdan Rădulescu, co-fondatorul Untold. Cei doi și-au construit o familie împreună, iar acum vedeta Pro TV a făcut dezvăluiri din sânul acesteia.

Așa cum spuneam, în ultima perioadă, viața Roxanei Hulpe s-a schimbat radical, mai ales de când a devenit mămică. Fiica ei a adus multă bucurie în familie și este acum în centrul atenției. Vedeta Pro TV își dedică tot timpul acesteia și deși recunoaște că viața de mămică nu este tocmai ușoară, ea este în al nouălea cer.

De asemenea, Roxana spune că prioritățile i s-au schimbat de când fiica ei a venit pe lume, iar acum totul se concentrează în jurul acesteia. Micuța a adus multă bucurie în familia vedetei, însă de când a părut pe lume părinții nu mai au parte de prea mult somn în timpul nopții.

„De 1 an și 10 luni sunt în postura de mămică. Asta fac full time! E greu, nu aș putea să mint, dar e foarte frumos. E un pic obositor, după cum vezi. Sunetul ăsta de fundal e obositor, dar e foarte frumos. Suntem foarte bine. M-am acomodat, m-am mai liniștit. Eram foarte panicată, la început, cu copilul. E cumințică. Nu prea doarme noaptea, dar e foarte cuminte. În momentul ăsta suntem foarte legate una de cealaltă și atunci stăm împreună nonstop.

Mi s-a schimbat viața cu totul, radical! Nu aș fi zis asta! Înainte, când eram gravidă, spuneam că abia aștept să nasc, să o trimit la Mimi, la mama, și să-mi reiau cumva atribuțiile profesionale, dar lucrurile se schimbă în momentul în care apare un copil, și se schimbă în bine, și noi ne schimbăm în bine. Simt că sunt alt om, cumva, cu aceleași valori, dar cu alte priorități.

Eu am tot! Efectiv am tot! În momentul acesta nu știu ce să mai arunc în Univers pentru că în ultimii 3 ani am primit foarte mult. Foarte multe cadouri de la Dumnezeu! Nu mă așteptam la asta! Mi-am dorit foarte tare să mă căsătoresc în fața lui Dumnezeu, s-a întâmplat, mi-am dorit-o pe Zora, s-a întâmplat, și suntem sănătoși. Asta e important”, a declarat Roxana Hulpe, potrivit click.ro.